Alfred Schreuder is gematigd tevreden na de zwaarbevochten overwinning van Ajax op Fortuna Sittard (2-3) in de eerste Eredivisie-wedstrijd van het seizoen. De trainer van de Amsterdammers zag zaterdag een groot verschil tussen de eerste en de tweede helft van zijn ploeg en rekent dat ook zichzelf aan.

"In de eerste helft hoopte ik dat we er met snel spel doorheen zouden komen, maar we speelden te slordig tegen een goed georganiseerde ploeg. Er was ook weinig beweging rond de bal. De wedstrijd vroeg om een wissel met power naar voren", zei Schreuder tegen ESPN.

De opvolger van Erik ten Hag koos tegen Fortuna voor Dusan Tadic in de punt van de voorhoede, maar veranderde zijn tactiek halverwege door met aankoop Brian Brobbey alsnog een 'echte' spits in te zetten. Ook Davy Klaassen kwam na de eerste helft het veld in en drukte als invaller zijn stempel.

In de eerste zes minuten van de tweede helft draaide Ajax de achterstand om - Paul Gladon had na zes minuten verrassend voor de 1-0 gezorgd - via Kenneth Taylor en Devyne Rensch. Brobbey tekende al in de 62e minuut voor de derde treffer namens de Amsterdammers, die na rust veel beter speelden.

"Je merkte dat het toch wel fijn is om tegen een ploeg als Fortuna een echte nummer negen in te spits te hebben", zei een zelfkritische Schreuder, die zijn eerste competitiewedstrijd meemaakte als coach van Ajax.

"Daar leer ik ook van als trainer. Ik moet ook in de spiegel kijken. De wisselmogelijkheden kenmerken dat ik bij een grote club werk. Ik wilde natuurlijk ook een signaal afgeven dat ik niet tevreden was. In de tweede helft was het een stuk beter."