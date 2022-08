AS Monaco heeft zaterdag vertrouwen getankt in de aanloop naar de tweede ontmoeting met PSV in de derde voorronde van de Champions League. Tijdens de eerste speelronde van de Ligue 1 rekenden de Monegasken af met RC Strasbourg: 1-2. In de Schotse Premier League verloor het Rangers FC van Giovanni van Bronckhorst geen punten.

Trainer Philippe Clement van AS Monaco liet onder anderen Vanderson en Wissam Ben Yedder op de bank beginnen met het oog op de wedstrijd in Eindhoven. Krépin Diatta, die dinsdag tijdens de eerste ontmoeting met PSV (1-1) genoegen moest nemen met een rol als invaller, brak vlak voor rust de ban met een fraai schot.

Acht minuten na de hervatting verdubbelde Sofiane Diop de marge door een rebound te benutten. Op zijn lauweren rusten kon AS Monaco niet, want Habib Diallo luidde na 65 minuten met zijn aansluitingstreffer nog een spannende slotfase in.

De ploeg van Clement, waar de geblesseerde Myron Boadu ontbrak, hield stand en kent dus een goede start van het Ligue 1-seizoen. Dinsdag wacht de return tegen PSV met als inzet een ticket voor de play-offs in de Champions League.

Van Bronckhorst boekt zege met Rangers FC

In de Schotse Premier League herstelde het Rangers FC van Giovanni van Bronckhorst zich zaterdag met een 2-0-zege op Kilmarnock van de midweekse uitglijder (2-0-verlies) tegen het Belgische Union Sint-Gillis in de derde voorronde van de Champions League. De doelpunten vielen na rust via Antonio Colak (51e minuut) en Alfredo Morelos (88e minuut).

Na twee speelronden bezit Rangers FC de maximale score van zes punten, net als de eeuwige rivaal Celtic. De verliezend Europa League-finalist probeert dinsdag voor een ommekeer te zorgen in het tweeluik met Union.

De winnaar van deze ontmoeting stuit in de play-offs op PSV of AS Monaco.