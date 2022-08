Ajax is het nieuwe seizoen in de Eredivisie zaterdag begonnen met een zwaarbevochten overwinning. De regerend landskampioen won dankzij een sterke tweede helft met 2-3 bij Fortuna Sittard, waar Burak Yilmaz zijn debuut opluisterde met een doelpunt.

Fortuna kwam na zes minuten verrassend op voorsprong via Paul Gladon. Ajax speelde voor rust ondermaats, maar stelde in de eerste twintig minuten van de tweede helft orde op zaken via Kenneth Taylor, Devyne Rensch en Brian Brobbey.

In de slotfase werd het toch weer spannend dankzij invaller Yilmaz, die in de 87e minuut op zeer fraaie wijze uit een vrije trap scoorde. Ook de Turkse aanwinst kon Fortuna in de resterende minuten niet meer voor een nederlaag behoeden.

Ajax-trainer Alfred Schreuder koos in Sittard voor Remko Pasveer onder de lat. Vorige week in de wedstrijd tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal (3-5) ging de voorkeur nog uit naar Jay Gorter, maar de jonge keeper maakte daarin geen goede indruk.

Ook PSV begint zaterdagavond aan het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij neemt het in eigen huis op tegen het gepromoveerde FC Emmen (aftrap 20.00 uur).

Ajax stelde na rust orde op zaken bij Fortuna Sittard. Ajax stelde na rust orde op zaken bij Fortuna Sittard. Foto: Pro Shots

Pover Ajax komt er in eerste helft niet doorheen

Een week na het verloren duel om de Johan Cruijff Schaal kende Ajax een dramatische start in Sittard. Na balverlies van Steven Bergwijn schakelde Fortuna razendsnel om en werd de defensieve kwetsbaarheid bij de Amsterdammers blootgelegd. Gladon kon mede door onoplettendheid bij Perr Schuurs vanaf de rechterkant op Pasveer aflopen en zorgde na zes minuten voor het eerste doelpunt van dit Eredivisie-seizoen.

Een snel antwoord van Ajax bleef na die valse start uit. De ploeg van Schreuder zocht een gaatje in de defensie van het compact spelende Fortuna, maar kwam er amper doorheen. Na een aangeraakte poging van Antony (naast) was de beste mogelijkheid voor Taylor. De middenvelder zag zijn lage schot in de handen van Yanick van Osch verdwijnen.

Het was een van de spaarzame momenten dat Ajax dreigend was, ondanks het vele balbezit. Fortuna probeerde vooral in de counter gevaarlijk te worden, maar slaagde daar niet in. Veelzeggend was dat Schreuder na een half uur al meerdere wisselspelers liet warmlopen, tot genoegen van de meegereisde fans.

Burak Yilmaz drukte direct zijn stempel bij Fortuna Sittard. Burak Yilmaz drukte direct zijn stempel bij Fortuna Sittard. Foto: Pro Shots

Yilmaz laat zich direct gelden

Halverwege greep de Ajax-coach inderdaad in door Brobbey en Davy Klaassen te brengen voor Steven Berghuis en Schuurs. Die ingreep sorteerde direct het gewenste effect. Na een korte corner volgde een voorzet van Taylor, die mede door goed werk van Klaassen niet meer werd aangeraakt en in de verre hoek verdween.

Fortuna was amper bekomen van de gelijkmaker of Ajax stond in de 51e minuut al op voorsprong. De mee opgekomen Rensch hoopte Brobbey te bedienen, maar kreeg de bal toch weer in zijn eigen voeten en schoot raak. De vlag ging aanvankelijk omhoog omdat Brobbey buitenspel zou hebben gestaan, maar daar bleek geen sprake van.

Ajax was in de eerste tien minuten van de tweede helft veel sterker dan voor rust en drukte dat in de 62e minuut uit in een derde doelpunt. Brobbey koos goed positie aan de rechterkant en werkte van dichtbij op randje buitenspel binnen. Voor Fortuna-trainer Sjors Ultee was dat reden om in te grijpen en het publiek te verblijden met de entree van Yilmaz, die onder groot applaus zijn debuut maakte voor Fortuna.

De transfervrij overgekomen spits werd lange tijd niet gevonden, maar drukte in de slotfase alsnog zijn stempel. Yilmaz liet Pasveer kansloos met een schitterende vrije trap, enkele minuten nadat een doelpunt van Bergwijn werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de vier minuten blessuretijd hoopte Fortuna nog iets te forceren, maar Ajax bleef zonder grote problemen overeind en start de Eredivisie met een zege.