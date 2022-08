Borussia Dortmund is het nieuwe Bundesliga-seizoen zaterdag begonnen met een benauwde zege. 'Die Borussen' versloegen thuis Bayer Leverkusen met 1-0. Sheraldo Becker hielp Union Berlin met een doelpunt en een assist aan een 3-1-zege in de Berlijnse derby tegen Hertha BSC.

Marco Reus kroonde zich tot matchwinner bij Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen. De 48-voudig Duits international opende in de tiende minuut de score. Hij gaf het laatste zetje nadat een schot van Karim Adeyemi via doelman Lukás Hrádecký en de paal op de doellijn terecht was gekomen.

Dortmund verzuimde de voorsprong daarna te vergroten. Vroeg in de tweede helft vond Exequiel Palacios wel het doel voor Leverkusen, maar die treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Tien minuten voor tijd werd opnieuw een treffer van de bezoekers geannuleerd wegens buitenspel.

In de blessuretijd kreeg Hrádecký nog rood bij Leverkusen. De keeper maakte net buiten zijn zestienmetergebied hands en moest het veld verlaten. Omdat 'Die Werkself' al vijf keer gewisseld had, stond verdediger Edmond Tapsoba de laatste minuten onder de lat. Desondanks wist Dortmund de marge niet meer te verdubbelen.

Donyell Malen had een basisplaats bij Dortmund en speelde tot vijf minuten voor tijd mee. Jeremie Frimpong maakte de negentig minuten vol bij Leverkusen, waar Mitchel Bakker elf minuten voor tijd inviel.

267 Leverkusen beëindigt wedstrijd tegen Dortmund met speler op doel.

Becker eist hoofdrol voor zich op in Berlijnse derby

Eerder op de dag leverde Becker na ruim een half uur de assist op de openingstreffer van Jordan Siebatcheu bij Union Berlin-Hertha. Vijf minuten na rust was de aanvaller op aangeven van Janik Haberer zelf trefzeker. Robin Knoche zorgde voor de 3-0, waarna Dodi Lukebakio de eer redde voor Hertha.

Bij SC Freiburg maakte Ritsu Doan elf minuten voor tijd de vierde en laatste treffer in de met 0-4 gewonnen uitwedstrijd tegen FC Augsburg. De Japanner maakte afgelopen maand de overstap van PSV naar de Duitse club. Michael Gregoritsch, Vincenzo Grifo en Matthias Ginter maakten de andere goals voor Freiburg, waar Mark Flekken onder de lat stond.

Het gepromoveerde Werder Bremen begon het seizoen met een 2-2-gelijkspel bij VfL Wolfsburg. Josuha Guilavogi redde zes minuten voor tijd een punt voor de thuisploeg. Borussia Mönchengladbach was met 3-1 te sterk voor TSG Hoffenheim, dat vanaf de negentiende minuut met tien man stond door een tweede gele kaart voor Stefan Posch. FSV Mainz 05 won met 1-2 bij VfL Bochum.

Bayern München opende het seizoen vrijdag met een klinkende zege. De titelverdediger haalde met 1-6 uit bij Eintracht Frankfurt.

35 Bekijk hoe Becker trefzeker is tijdens de eerste Bundesliga-speelronde

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga