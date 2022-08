Sheraldo Becker heeft zaterdag een hoofdrol voor zich opgeëist in de eerste wedstrijd van Union Berlin in het nieuwe Bundesliga-seizoen. De Surinaamse international hielp zijn ploeg met een doelpunt en een assist aan een 3-1-zege in de Berlijnse derby tegen Hertha BSC. Oud-PSV'er Ritsu Doan droeg met een goal bij aan een 0-4-zege van SC Freiburg op FC Augsburg.

Becker leverde na ruim een half uur de assist op de openingstreffer van Jordan Siebatcheu bij Union Berlin-Hertha. Vijf minuten na rust was de aanvaller op aangeven van Janik Haberer zelf trefzeker. Robin Knoche zorgde voor de 3-0, waarna Dodi Lukebakio de eer redde voor Hertha.

Doan maakte elf minuten voor tijd de vierde en laatste treffer voor Freiburg tegen Augsburg. De Japanner maakte afgelopen maand de overstap van PSV naar de Duitse club. Michael Gregoritsch, Vincenzo Grifo en Matthias Ginter maakten de andere goals voor Freiburg, waar Mark Flekken onder de lat stond.

Het gepromoveerde Werder Bremen begon het seizoen met een 2-2-gelijkspel bij VfL Wolfsburg. Josuha Guilavogi redde zes minuten voor tijd een punt voor de thuisploeg.

Borussia Mönchengladbach was met 3-1 te sterk voor TSG Hoffenheim, dat vanaf de negentiende minuut met tien man stond door een tweede gele kaart voor Stefan Posch. FSV Mainz 05 won met 1-2 bij VfL Bochum.

Later op de dag speelt Borussia Dortmund nog voor eigen publiek tegen Bayer Leverkusen. De aftrap in het Signal Iduna Park is om 18.30 uur. Bayern München opende het seizoen vrijdag met een klinkende zege op Eintracht Frankfurt (1-6).

