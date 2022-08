SC Cambuur-Excelsior 路

Afgelopen! Ondertussen is de wedstrijd tussen Cambuur en Excelsior afgelopen. Cambuur heeft onwijs veel kansen gehad op een aansluitingstreffer in de tweede helft, maar verzuimde simpelweg te scoren. Het feest is groot bij de Rotterdammers, want zij winnen hun Eredivisie-rentree met 0-2 van de Friezen.