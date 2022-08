Fortuna Sittard-Ajax ·

6' GOAL Fortuna Sittard! 1-0



Dit is het zesde tegendoelpunt voor Ajax in twee wedstrijden. Paul Gladon krijgt een uitstekende steekpass van Arianit Ferati en werkt de bal vakkundig achter Remko Pasveer. De VAR checkt nog voor buitenspel, maar het gejuich klinkt in Sittard wanneer de eerste goal van het seizoen wordt goedgekeurd. De landskampioen staat op achterstand.