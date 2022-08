Remko Pasveer krijgt zaterdag in het Eredivisie-duel van Ajax met Fortuna Sittard de voorkeur boven Jay Gorter, maar dat betekent niet dat de ervaren doelman dit seizoen definitief de eerste keus is onder de lat. Trainer Alfred Schreuder is er nog altijd niet over uit.

Gorter kreeg vorige week in de wedstrijd tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal (3-5) nog de voorkeur boven Pasveer, maar ging in dat duel in de fout bij twee tegengoals. Hoewel de 22-jarige keeper zich daar volgens Schreuder op de training "prima" van herstelde, kiest de trainer tegen Fortuna voor Pasveer.

"Ik heb gisteren met Jay gesproken, en heb uitgelegd dat hij vandaag de tweede keus is", zei Schreuder voor het duel in gesprek met ESPN. "Remko heeft het vorig jaar heel goed gedaan, en verdient het dus om hier vandaag te staan."

Vorig jaar was de 38-jarige Pasveer een vaste waarde onder de lat bij Ajax, tot hij een vingerblessure opliep. Met Pasveer was Ajax hard op weg om de minste tegengoals ooit te krijgen in een Eredivisie-seizoen, maar na zijn blessure kreeg Ajax veel treffers te verwerken.

"Het is nog niet per se zo dat ik hem eerste keeper noem, daar ben ik nog steeds mee bezig", zei Schreuder. "Een goede keeper die rust uitstraalt en goed coacht is onwijs belangrijk voor de hele verdediging. Remko leest de verdediging perfect, dat is goed voor de achterhoede, maar ook Gorter en Stekelenburg hebben deze kwaliteiten."

Ajax won ondanks een doelpunt van de Turkse topspits Burak Yilmaz met 2-3 bij Fortuna Sittard.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie