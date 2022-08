Liverpool is het Premier League-seizoen zaterdag begonnen met puntenverlies. Op bezoek bij promovendus Fulham werd het 2-2. Virgil van Dijk veroorzaakte de penalty waaruit de 2-1 viel, waarna Mohamed Salah nog een punt redde voor de nummer twee van de voorbije jaargang. Tottenham Hotspur boekte daarentegen een overtuigende zege op Southampton.

Liverpool greep vorig seizoen nipt naast zowel de landstitel (één punt minder dan Manchester City) als de Champions League-eindzege (finale verloren tegen Real Madrid), maar won wel de FA Cup en League Cup. Sadio Mané was de opvallendste speler die deze zomer vertrok bij 'The Reds'. Daarvoor in de plaats werd Darwin Núñez overgenomen van Benfica, maar de Uruguayaan startte op de bank.

De formatie van Jürgen Klopp maakte in de eerste helft een heel povere indruk tegen de promovendus. Liverpool mocht het spel maken van Fulham, maar deed erg weinig met het vele balbezit. Na ruim een half uur sloegen de Londenaren toe. Rechtsback Kenny Tete gaf een goede voorzet die door Aleksandar Mitrovic bij de tweede paal werd ingekopt. De 27-jarige Serviër was vorig seizoen in de Championship goed voor liefst 43 treffers.

Na de hervatting verhoogde Liverpool het tempo, zonder dat dit in eerste instantie tot een kansenregen leidde. Sterker nog: namens Fulham raakte Neeskens Kebano na een klein uur de paal. Bij Liverpool was op dat moment Núñez al in de ploeg gekomen en het was de miljoenenaankoop die na 64 minuten voor de gelijkmaker zorgde door de bal via zijn standbeen binnen te werken.

Salah redt punt voor Liverpool

De bezoekers roken bloed en Núñez was vlak na zijn treffer meteen dicht bij de 1-2. Fulham overleefde deze lastige fase en kwam na 72 minuten zelfs weer aan de leiding. Mitrovic zocht het duel met Van Dijk op en ging na licht contact onderuit. De aanvaller verzilverde vervolgens zelf de strafschop.

Liverpool rechtte opnieuw de rug en via Salah werd het in de tachtigste minuut opnieuw gelijk. De Egyptenaar tikte binnen, daarbij profiterend van een zee aan vrijheid die de Fulham-defensie hem schonk. In de slotfase bleven grote kansen op de 2-3 uit, waardoor Liverpool direct averij oploopt in de Premier League.

De negentienvoudig landskampioen vervolgt de competitie volgende week maandag met een thuiswedstrijd tegen Crystal Palace.

Tottenham Hotspur maakt indruk na stroeve start

Tottenham Hotspur, dat dit seizoen hoopt mee te doen in de bovenste regionen, kende na een stroeve start uiteindelijk weinig problemen met Southampton: 4-1. De ploeg van manager Antonio Conte keek na twaalf minuten al tegen een achterstand aan door een treffer van James Ward-Prowse.

De thuisploeg stelde via goals van Ryan Sessegnon en Eric Dier nog voor rust orde op zaken en door een eigen doelpunt van Mohammed Salisu (die de bal probeerde weg te werken, maar hem helemaal verkeerd raakte) liep Spurs na rust verder uit. Na ruim een uur legde uitblinker Dejan Kulusevski de eindstand vast.

Met Pascal Struijk in de basis rekende Leeds United voor eigen publiek af met Wolverhampton Wanderers: 2-1. Daniel Podence bracht de bezoekers al na zes minuten aan de leiding, maar door treffers van Rodrigo (na 24 minuten) en Brenden Aaronson (in minuut 74) trok Leeds alsnog aan het langste eind.

Het ambitieuze Newcastle United verpestte de Premier League-rentree van Nottingham Forest - dat in 1999 voor het laatst was uitgekomen op het hoogste niveau - door een 2-0 zege te boeken en promovendus AFC Bournemouth bezorgde het Aston Villa van Steven Gerrard een koude douche door met 2-0 te winnen.

Sven Botman maakte bij Newcastle voor eigen publiek zijn debuut in de Premier League. De van overgekomen Botman viel in de blessuretijd in. Fabian Schär en Callum Wilson maakten de doelpunten voor Newcastle.