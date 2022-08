PSV-trainer Ruud van Nistelrooij houdt in de competitiewedstrijd tegen FC Emmen zaterdag nadrukkelijk rekening met de return tegen AS Monaco in de derde voorronde van de Champions League dinsdag. Verschillende spelers krijgen rust.

Opstelling PSV Benítez; Hoever, Teze, Obispo, Max; Simons, Veerman, Gutiérrez; Bakayoko, De Jong, Gakpo.

Opstelling FC Emmen Oelschlägel; Veendorp, Araujo, Veldmate, Hardeveld; Vlak, Kieftenbeld; Mendes, Bernadou, Romeny; Zivkovic.

Guus Til, Ibrahim Sangaré, Phillipp Mwene en Ismael Saibari worden gespaard voor de return tegen AS Monaco. Zij hadden dinsdag een basisplaats in het prinsdom, maar beginnen tegen Emmen alle vier op de bank.

Op het middenveld worden de plaatsen van Til en Sangaré ingenomen door Xavi Simons en Érick Gutiérrez. Ki-Jana Hoever vervangt Phillipp Mwene op de rechtsbackpositie en Johan Bakayoko start in de aanval in de plek van Saibari.

Walter Benítez, Hoever en Simons maken hun competitiedebuut bij PSV. Doelman Benítez kwam eerder deze zomer over van OGC Nice. Hoever wordt gehuurd van Wolverhampton Wanderers en Simons werd door de Eindhovenaren overgenomen van Paris Saint-Germain.

PSV speelde op bezoek bij AS Monaco met 1-1 gelijk. Bij de return dinsdag in het Philips Stadion staat een ticket voor de play-offs in de Champions League op het spel.

De wedstrijd tussen PSV en FC Emmen begint zaterdag om 20.00 uur en wordt geleid door arbiter Martin van den Kerkhof. De Drenten promoveerden vorig seizoen als kampioen van de Keuken Kampioen Divisie naar de Eredivisie.