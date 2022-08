De selectie van Sparta Rotterdam heeft geen boodschap aan de opmerkingen over het weinig spectaculaire Eredivisie-duel met sc Heerenveen (0-0). De Rotterdammers koesteren het punt in de seizoensopener.

"Iedereen heeft weer zin om voetbal te kijken op de vrijdagavond en dan krijg je een bloedeloze 0-0. Ik kan me best voorstellen dat de kijkers tijdens de wedstrijd af en toe even op hun Instagram hebben gekeken", zei Sparta-aanvoerder Bart Vriends cynisch voor de camera van ESPN.

"Maar eerlijk gezegd heb ik er geen boodschap aan. Ik ben best tevreden met een punt en de progressie die we met deze club aan het boeken zijn. Onze nieuwe spelers maakten een goede indruk en dat geeft echt heel veel vertrouwen voor de komende maanden."

Coach Maurice Steijn sloot zich bij de woorden van zijn aanvoerder aan. "Een punt op bezoek bij Heerenveen is voor ons een goede start. We waren minimaal gelijkwaardig aan Heerenveen en ik ben heel tevreden over wat ik vandaag heb gezien."

Het publiek werd nauwelijks vermaakt in Heerenveen. Het publiek werd nauwelijks vermaakt in Heerenveen. Foto: Pro Shots

'Harder trainen om het vol te houden'

Waar Sparta het eerste punt koesterde, overheerste bij Heerenveen de teleurstelling in het Abe Lenstra Stadion. De Friezen schoten voor eigen publiek slechts twee keer op doel en maakten het de nieuwe Sparta-keeper Nick Olij met die twee pogingen niet bepaald lastig.

"We hebben een goede voorbereiding gehad. Alleen op het hoogste niveau is het altijd even wennen. We hebben nog weinig 90 minuten gespeeld en moeten daarin zien te groeien. Daarnaast denk ik dat we iets harder moeten trainen om het vol te houden", zei aanvoerder Sven van Beek.

"Als je de openingswedstrijd tegen Sparta speelt, wil je gewoon drie punten pakken", zei Heerenveen-spits Sydney van Hooijdonk. "We kunnen beter voetballen dan we hebben laten zien. Maar we zijn pas net begonnen, dus we hebben nog genoeg tijd om te verbeteren."

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie