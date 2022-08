Luis Suárez heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) bij zijn rentree in de Uruguayaanse competitie meteen gescoord. Mede dankzij het doelpunt van de Uruguayaan won Nacional met 3-0 van Rentistas.

De 35-jarige Suárez kwam in de tweede helft in de ploeg en maakte in de 58e minuut uit een corner van Brian Ocampo met zijn hoofd de 3-0. Het was de tweede competitiewedstrijd voor Nacional, dat de seizoensopener met 2-1 had verloren van Maldonado.

Voor Suárez was het zijn eerste competitiewedstrijd sinds zijn terugkeer bij Nacional. Eerder deze week maakte hij tegen het Braziliaanse Atletico Goianiense in de Copa Sudamericana zijn officiële rentree. In dat duel kon hij niet voorkomen dat zijn ploeg met 0-1 verloor.

Suárez tekende deze zomer een contract voor een half jaar bij Nacional, waar hij zeventien jaar geleden debuteerde. Een jaar later vertrok hij naar FC Groningen, waarna hij in Europa onder contract stond bij Ajax, Liverpool, FC Barcelona en Atlético Madrid.

Bij Nacional hoopt Suárez aan speelminuten te komen om eind november fit aan de start van het WK in Qatar te verschijnen. Het is nog onbekend waar de topscorer aller tijden van Uruguay na het eindtoernooi zijn carrière vervolgt.