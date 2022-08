De UEFA heeft Fenerbahçe een boete van 50.000 euro opgelegd voor provocerende spreekkoren tijdens de wedstrijd tegen Dynamo Kyiv in de tweede voorronde van de Champions League. Fans van de Turkse topclub scandeerden toen de naam van de Russische president Vladimir Poetin.

Kort na de openingstreffer van de Oekraïner Vitaliy Buyalsky begonnen de fans van Fenerbahçe in het Sükrü Saracoğlustadion de naam van Vladimir Poetin te scanderen. Op video's op sociale media waren de spreekkoren duidelijk hoorbaar.

De spreekkoren komen Fenerbahçe, naast een geldboete, op een gedeeltelijke stadionsluiting te staan. Bij de volgende Europese thuiswedstrijd moet de Turkse club een tribune met minstens 5.000 plekken gesloten houden.

"Fenerbahçe wordt bestraft voor het gooien van objecten en voor het brengen van een provocerende boodschap door aanstootgevende en ongepaste gezangen", luidt de toelichting van de UEFA.

Fenerbahçe nam daags na de wedstrijd afstand van de spreekkoren. "Dit gedrag past niet bij ons. Fenerbahçe is altijd bezig mensen bewust te maken van de humanitaire situatie in de wereld. Dat zien we als onze verantwoordelijkheid."

Het duel tussen Fenerbahçe en Dynamo Kyiv werd op 27 juli gespeeld. De thuisclub sleepte er nog een verlenging uit, maar verloor daarin met 1-2. In de heenwedstrijd was niet gescoord, waardoor Kyiv zich voor de volgende ronde wist te plaatsen.