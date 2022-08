Dirk Kuijt had zich een ander debuut als hoofdtrainer van ADO Den Haag voorgesteld. De Katwijker ging vrijdagavond bij de start van het Keuken Kampioen Divisie-seizoen met 4-0 onderuit op bezoek bij Heracles Almelo.

"Je kan verliezen op bezoek bij Heracles, maar de manier waarop dat gebeurde, is wel heel zuur", reageerde de 42-jarige Kuijt na zijn pijnlijke debuut als hoofdtrainer in het betaalde voetbal tegenover ESPN.

ADO liep vorig seizoen promotie naar de Eredivisie maar net mis en hoopt met 104-voudig international Kuijt als nieuwe hoofdtrainer dit seizoen wél de terugkeer op het hoogste niveau te kunnen bewerkstelligen. Met die ambities in gedachten noemde Kuijt de start "heel teleurstellend".

"Ik had het me anders voorgesteld. Over het algemeen was het gewoon niet goed, terwijl ik voorafgaand aan de wedstrijd een heel ander gevoel had. Maar zo zie je maar dat je op basis van de voorbereiding weinig kan zeggen over een ploeg."

De spelers van ADO Den Haag druipen af. De spelers van ADO Den Haag druipen af. Foto: Pro Shots

'Gaan onze ambities niet in de koelkast zetten'

Heracles, dat na zeventien jaar in de Eredivisie terug is op het tweede niveau, walste in de eerste helft over ADO heen. Halverwege leidden de Almeloërs al met 4-0, waarna ADO in de tweede helft volgens Kuijt de schade alleen nog beperkt kon houden.

Hoewel de start van het seizoen dramatisch verliep, probeerde Kuijt optimistisch te blijven. "Dit was een verschrikkelijke avond. Een 'very bad day at the office', zoals ze in Engeland zeggen. Maar ik heb nog steeds heel veel vertrouwen. We gaan onze ambities zeker niet in de koelkast zetten."

Kuijt heeft met ADO ruim een week de tijd om toe te werken naar de tweede wedstrijd van het seizoen. Volgende week zondag neemt de ploeg uit Den Haag het op tegen FC Den Bosch.

