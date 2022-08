Trainer Peter Bosz heeft vrijdag met Olympique Lyonnais de openingswedstrijd in de Ligue 1 gewonnen. Voor eigen publiek was Lyon met 2-1 te sterk voor Ajaccio. In Engeland opende Arsenal het Premier League-seizoen met een 0-2-overwinning op Crystal Palace.

Lyon, met de van Ajax overgekomen linksback Nicolás Tagliafico in de basis, stond na twintig minuten al met 2-0 voor. De Braziliaan Tetê opende de score op aangeven van aanvoerder Alexandre Lacazette, die na vijf jaar bij Arsenal terug is in Zuid-Frankrijk. Lacazette verdubbelde even later de voorsprong uit een strafschop, na een overtreding op Tetê.

Lyon moest na 25 minuten verder zonder doelman Anthony Lopes, die rood kreeg omdat hij een doorgebroken speler van Ajaccio torpedeerde. Uit de strafschop die daarop volgde, tekende Thomas Mangani voor de aansluitingstreffer.

In de blessuretijd van de eerste helft raakte ook Ajaccio een speler kwijt. Romain Hamouma werd met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd. Met tien tegen tien hield de ploeg van Bosz in de tweede helft de voorsprong vast.

Lyon eindigde vorig seizoen op de teleurstellende achtste plaats in de Ligue 1 en ontbreekt daarom dit seizoen in Europa. De formatie van Bosz vervolgt de competitie volgende week zondag met een uitwedstrijd tegen FC Lorient.

Bekijk hier het programma, de stand en de uitslagen in de Ligue 1

Arsenal begon vrijdag op overtuigende wijze aan het Premier League-seizoen. Arsenal begon vrijdag op overtuigende wijze aan het Premier League-seizoen. Foto: Getty Images

Arsenal opent Premier League met nipte zege

Het flink vernieuwde Arsenal was bij de eerste wedstrijd van van het Premier League-seizoen een maatje te groot voor Crystal Palace. De ploeg van trainer Mikel Arteta versloeg stadgenoot Crystal Palace op Selhurst Park met 2-0.

Arsenal nam deze zomer de Oekraïense vleugelspeler Oleksandr Zinchenko en de Braziliaanse spits Gabriel Jesus over van landskampioen Manchester City. De ploeg van Arteta maakte in de voorbereiding indruk met frivool voetbal en overtuigende zeges op onder meer Chelsea (4-0) en Sevilla (6-0).

Tegen stadgenoot Crystal Palace, dat onder leiding staat van voormalig Arsenal-captain Patrick Vieira, begon Arsenal sterk. De Braziliaan Gabriel Martinelli opende de score met een kopbal, nadat Zinchenko de bal eveneens met het hoofd voor het doel had gebracht.

De thuisclub ging na rust op zoek naar de gelijkmaker, maar in de 85e minuut kopte Marc Guéhi een voorzet van Bukayo Saka in eigen doel (0-2). Oud-Ajacied Jaïro Riedewald bleef op de bank bij Crystal Palace.

Bekijk hier het programma, de stand en de uitslagen in de Premier League