Bayern München is vrijdag uitstekend begonnen aan het nieuwe Bundesliga-seizoen. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann was met 1-6 veel te sterk voor Eintracht Frankfurt. Oud-Ajacieden Ryan Gravenberch, Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui moesten genoegen nemen met invalbeurten. In België verspeelde Club Brugge opnieuw punten.

Na tien minuten stond het door doelpunten van Joshua Kimmich en Benjamin Pavard al 0-2 in het Deutsche Bank Park. De van Liverpool overgekomen Sadio Mané zorgde in de 29e minuut voor de 0-3. Via Jamal Musiala en Serge Gnabry liep Bayern voor rust nog verder uit.

In de tweede helft namen de bezoekers gas terug. Randal Kolo Muani zorgde in de 64e minuut voor de 1-5. Musiala bepaalde in de slotfase met zijn tweede treffer van de avond de eindstand.

Van de oud-Ajacieden stond Gravenberch het langst in het veld. De twintigjarige middenvelder, die deze zomer voor bijna 20 miljoen euro de overstap maakte van Amsterdam naar München, speelde ruim een half uur. Mazraoui en De Ligt vielen in de 82e minuut in. Joshua Zirkzee bleef op de bank.

Bayern München is al jaren dominant in de Bundesliga. De afgelopen tien seizoenen werd 'Der Rekordmeister' landskampioen. Bayern vervolgt de competitie volgende week zondag met een thuiswedstrijd tegen VfL Wolfsburg.

Noa Lang begon door transferperikelen op de bank bij Club Brugge. Foto: Pro Shots

Club Brugge verspeelt met invaller Lang weer punten

Een week na de nederlaag bij KAS Eupen (2-1) moest Club Brugge in de thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem genoegen nemen met een punt: 1-1. Zowel Club Brugge als Zulte Waregem heeft na drie competitieduels vier punten. Noa Lang begon op de bank, omdat hij volgens trainer Carl Hoefkens vanwege transferperikelen niet volledig gefocust is.

De international van Oranje, die de afgelopen twee seizoenen vaak belangrijk was voor Club Brugge, mocht een kwartier voor tijd wel invallen. Ook Ruud Vormer kwam in de slotfase binnen de lijnen. De twee Nederlanders konden Club Brugge niet meer aan een overwinning helpen. Bjorn Meijer, overgekomen van FC Groningen, had wel een basisplaats. De negentienjarige jeugdinternational werd in de 75e minuut gewisseld.

Kort na rust had de Deense aanvaller Andreas Skov Olsen de score geopend met zijn derde treffer van het seizoen. Oleksandr Drambayev tikte zo'n twintig minuten voor tijd de gelijkmaker binnen namens Zulte Waregem.

De 23-jarige Lang wil na twee jaar vertrekken bij Club Brugge. Hij zag zijn Belgische teamgenoot Charles De Ketelaere naar AC Milan gaan, maar de vijfvoudig Nederlands international moet zelf nog afwachten of hij ook een dergelijke toptransfer kan maken. "Ik heb met Noa gesproken, hij heeft momenteel veel zaken aan zijn hoofd", zei Hoefkens voor de wedstrijd. "Daarom hebben we de keuze gemaakt dat hij op de bank start. Hij is 100 procent klaar om in te vallen."