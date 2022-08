De eerste wedstrijd van het nieuwe Eredivisie-seizoen heeft vrijdag allesbehalve een spektakelstuk opgeleverd. In Friesland eindigde de wedstrijd tussen sc Heerenveen en Sparta in een doelpuntloos gelijkspel.

Zowel Heerenveen als Sparta oogde onwennig bij de eerste wedstrijd van de openingsspeelronde. Mogelijk had dat te maken met de vele debutanten die op het veld stonden.

Bij de thuisclub had de nieuwe trainer Kees van Wonderen doelman Andries Noppert (overgekomen van Go Ahead Eagles) en aanvaller Mats Köhlert (vorig seizoen Willem II) in de basis gezet.

Sparta, dat afgelopen seizoen dankzij een indrukwekkende eindsprint onder trainer Maurice Steijn ontsnapte aan degradatie, trok deze zomer maar liefst twaalf nieuwe spelers aan. Vijf daarvan stonden in Friesland in de basis, onder wie oud-international Jonathan de Guzman.

Voor Kees van Wonderen was het zijn eerste wedstrijd als trainer van sc Heerenveen. Voor Kees van Wonderen was het zijn eerste wedstrijd als trainer van sc Heerenveen. Foto: Pro Shots

Kansen schaars in Abe Lenstra Stadion

Vlot lopende aanvallen waren schaars in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen 2022/2023. Sparta voetbalde wat beter, maar kansen wist de ploeg van Steijn amper te creëren.

Heerenveen was voor rust alleen een keer gevaarlijk via Köhlert, wiens schot in de korte hoek werd gepareerd door de nieuwe Sparta-keeper Nick Olij. In de tweede helft kreeg Sydney van Hooijdonk een vrije schietkans, maar de spits raakte de bal niet vol.

Heerenveen opende vorig seizoen ook de competitie. Toen won het met 1-0 bij het gepromoveerde Go Ahead Eagles.

Bekijk hier het programma en de stand in de Eredivisie