Het debuut van Dirk Kuijt als trainer in het betaald voetbal is vrijdag uitgelopen in een deceptie. De oud-international van Oranje verloor met ADO Den Haag met 4-0 van het vorig seizoen gedegradeerde Heracles Almelo.

De ploeg van Kuijt kwam nauwelijks aan voetballen toe in Almelo en keek door een fraaie vrije trap van de teruggekeerde Marko Vejinovic al na drie minuten tegen een achterstand aan. Door twee treffers van de eveneens teruggehaalde Samuel Armenteros stond het binnen 34 minuten al 3-0.

Nikolai Laursen bepaalde vlak voor rust al de eindstand. Armenteros liet het in de 62e minuut na om een hattrick te maken. De 32-jarige Zweed, die de afgelopen twee seizoenen in de Verenigde Arabische Emiraten speelde, miste een strafschop.

De 42-jarige Kuijt werd begin juni aangesteld als opvolger van interim-trainer Giovanni Franken. De club uit de 'Hofstad' was een paar dagen eerder ternauwernood promotie naar de Eredivisie misgelopen. Bij zijn presentatie sprak Kuijt uit dat hij ADO binnen een jaar terug wilde brengen naar de Eredivisie.

Ook Heracles had vrijdag met John Lammers een nieuwe trainer langs de lijn staan. De 58-jarige Brabander werd na de degradatie aangesteld als coach van de club uit Overijssel. Het was voor Heracles de eerste wedstrijd op het één-na-hoogste niveau in ruim zeventien jaar.

