Het debuut van Dirk Kuijt als trainer in het betaald voetbal is vrijdag uitgelopen op een deceptie. De oud-international van Oranje verloor met ADO Den Haag met 4-0 van het vorig seizoen gedegradeerde Heracles Almelo.

De ploeg van Kuijt kwam nauwelijks aan voetballen toe in Almelo en keek door een fraaie vrije trap van de teruggekeerde Marko Vejinovic al na drie minuten tegen een achterstand aan. Middels twee treffers van de eveneens teruggehaalde Samuel Armenteros stond het binnen 34 minuten al 3-0.

Nikolai Laursen bepaalde vlak voor rust al de eindstand. Armenteros liet het in de 62e minuut na om een hattrick te maken. De 32-jarige Zweed, die de afgelopen twee seizoenen in de Verenigde Arabische Emiraten speelde, miste een strafschop.

De 42-jarige Kuijt werd begin juni aangesteld als opvolger van interim-trainer Giovanni Franken. De club uit de hofstad was een paar dagen eerder ternauwernood promotie naar de Eredivisie misgelopen. Bij zijn presentatie sprak Kuijt uit dat hij ADO binnen een jaar terug wilde brengen naar de Eredivisie.

Ook Heracles had vrijdag met John Lammers een nieuwe trainer langs de lijn staan. De 58-jarige Brabander werd na de degradatie aangesteld als coach van de Overijsselse club. Het was voor Heracles de eerste wedstrijd op het een-na-hoogste niveau in ruim zeventien jaar.

Willem II niet langs Jong PSV, Eindhoven te sterk voor Den Bosch

Willem II begon de jacht op een snelle terugkeer naar de Eredivisie met een 1-1-gelijkspel tegen Jong PSV. De Tilburgers, vorig seizoen gedegradeerd, kwamen in de 57e minuut door een goal van Mathijs Tielemans op achterstand. Max Svensson stelde vijf minuten later toch nog een punt veilig.

FC Eindhoven was in de Brabantse derby met 1-3 te sterk voor FC Den Bosch. De ploeg van trainer Rob Penders stond dankzij twee doelpunten van Naoufal Bannis en een goal van Collin Seedorf binnen 33 minuten al op een 0-3-voorsprong. Soufyan Ahannach deed namens de thuisploeg nog wat terug, maar verder dan één doelpunt kwam Den Bosch niet.

Rick Kruys, de nieuwe trainer van VVV-Venlo, kende een uitstekende start. Hij zag zijn elftal Almere City FC met 3-0 verslaan. Kees de Boer, Sven Braken en Damian van Bruggen (eigen goal) noteerden de doelpunten.

Ondanks een rode kaart voor Kaj de Rooij - de aanvaller liep in de 83e minuut tegen zijn tweede gele prent aan - was NAC met 1-0 te sterk voor Helmond Sport. Roda JC won met 0-2 bij FC Dordrecht en TOP Oss was met 3-0 te sterk voor Jong FC Utrecht. Het gedegradeerde PEC Zwolle opent het nieuwe seizoen zondag met een thuiswedstrijd tegen De Graafschap.

