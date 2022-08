Trainer Alfred Schreuder van Ajax kan zaterdag bij de start van de Eredivisie tegen Fortuna Sittard alleen geen beroep doen op Edson Álvarez en Calvin Bassey. De Mexicaanse middenvelder en de Nigeriaanse verdediger zijn geschorst.

Álvarez liep die schorsing op in de laatste competitiewedstrijd van vorig seizoen. Bassey werd zaterdag als invaller met rood van het veld gestuurd in de verloren wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (3-5).

Doelman Maarten Stekelenburg is na een blessure weer in training en maakt een goede indruk op Schreuder. "Het zag er goed uit, hij heeft geen reactie gekregen. Ik ga ervan uit dat Maarten er gewoon bij kan zijn", aldus de opvolger van de naar Manchester United vertrokken Erik ten Hag.

Tegen PSV kreeg Jay Gorter een kans onder de lat, maar hij ging in de fout bij een aantal tegentreffers. Naar verwachting staat Remko Pasveer in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard (aftrap 16.30 uur) onder de lat.

Schreuder onder indruk van nieuwe spits Lucca

Schreuder kon vrijdag de nieuwe Italiaanse spits Lorenzo Lucca, gehuurd van Pisa, voor het eerst aan het werk zien op het trainingsveld. "Hij is groot en kopsterk, een echte spits. Dus ja, die kunnen we in de laatste twintig minuten brengen. Maar het is de bedoeling dat hij ook gaat voetballen."

De concurrentie is groot binnen de brede selectie van Ajax. "Vooral voorin hebben we veel mogelijkheden. Dan zie je dat onze wissels voor energie en een andere dynamiek kunnen zorgen in een wedstrijd. Ik heb de groep ook verteld dat we soms wat eerder gaan wisselen. Je voelt dat jongens zich willen laten zien, dat is goed", aldus Schreuder.

"We hebben een luxeprobleem. Het is altijd lastig om spelers teleur te stellen, maar als trainer is het ook je taak om daar open over te communiceren met spelers. Dat ben ik ook wel gewend van bij mijn vorige clubs."

Fortuna Sittard-Ajax begint zaterdag om 16.30 uur. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

