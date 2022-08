Philipp Max en Ibrahim Sangaré zijn zaterdag in principe beschikbaar in de thuiswedstrijd van PSV tegen FC Emmen. Beide spelers deden vrijdag mee aan de groepstraining.

Linksback Max en middenvelder Sangaré vielen dinsdag uit tijdens de ontmoeting met AS Monaco in de derde voorronde van de Champions League (1-1). Na afloop van het duel was nog onzeker of zij op tijd hersteld zouden zijn voor het begin van het Eredivisie-seizoen.

"Ik wil zo sterk mogelijk starten zaterdag. Maar ook zo fit mogelijk. Dat is het uitgangspunt", aldus trainer Ruud van Nistelrooij. "Daarin hebben we een brede selectie. En jongens die een heel hoog niveau hebben, op alle posities."

PSV speelt komende dinsdag voor eigen publiek de return tegen Monaco. Van Nistelrooij wil voorafgaand aan de Eredivisie-start alleen naar het gepromoveerde FC Emmen kijken.

"De Johan Cruijff Schaal was een finale en de ontmoeting met AS Monaco in de Champions League gaat over twee wedstrijden. Dit is weer de start van iets nieuws", aldus de oud-topspits. "We willen maximaal presteren met elkaar. Daar ligt voor mij de uitdaging. Wie dan de tegenstander is, maakt niet uit."

PSV-FC Emmen begint zaterdag om 20.00 uur. De wedstrijd in het Philips Stadion staat onder leiding van scheidsrechter Martin van den Kerkhof.

Trainer Ruud van Nistelrooij zit zaterdag voor het eerst op de bank bij een Eredivisie-duel van PSV.

