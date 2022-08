Ajax gaat samenwerken met de Mexicaanse voetbalclub CF Pachuca. Vertegenwoordigers van beide clubs hebben deze week in Amsterdam een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Ajax en Pachuca willen met name kennis uitwisselen op het gebied van talentontwikkeling.

Pachuca werd zes keer kampioen van Mexico en won al vijf keer de Champions League van de Concacaf, de bond voor landen uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied. De laatste keer was in 2017, met Hirving Lozano als uitblinker. De Mexicaanse aanvaller ging daarna naar PSV en speelt inmiddels voor de Italiaanse topclub Napoli.

Ajax gaat Pachuca helpen bij de scholing van coaches en stafleden van de jeugdopleiding. Op die manier moeten ook de spelers van de Mexicaanse club beter worden. Dit kan er volgens Ajax toe leiden dat de grootste talenten uiteindelijk naar Amsterdam komen.

"Als Ajax kunnen we veel informatie delen over de manier van het opleiden van talent", zegt Klaas-Jan Huntelaar, die samen met Gerry Hamstra de technische leiding heeft bij Ajax. "Voor ons is het heel belangrijk om te weten wat er speelt op een ander continent op het gebied van talent."

Ajax sloot eerder dergelijke samenwerkingsverbanden in onder meer Japan, Australië, China en de Verenigde Arabische Emiraten.

'Ajax heeft beste jeugdopleiding van Europa'

Voorzitter Armando Martínez van Pachuca zegt dat Ajax "de beste jeugdopleiding van Europa" heeft. "We geloven dat in de toekomst meer spelers van Pachuca in Nederland zullen spelen. De samenwerking wordt nog beter als voetballers hier gaan spelen."

"En waarom niet denken aan een toekomst waarin spelers van Ajax bij Pachuca komen spelen? Een andere doelstelling is namelijk de uitwisseling van jeugdspelers."

Voor titelverdediger Ajax begint het Eredivisie-seizoen zaterdag met een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. De Amsterdammers verloren een week geleden van PSV (3-5) in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.