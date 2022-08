RKC Waalwijk heeft vrijdag Pelle Clement gecontracteerd. De 26-jarige middenvelder komt transfervrij over van PEC Zwolle en heeft voor één seizoen getekend in het Mandemakers Stadion.

Algemeen directeur Frank van Mosselveld is blij met de komst van Clement. "Met Pelle voegen we een aanvallende middenvelder toe en versterken we de balans in onze selectie", zegt hij op de site van RKC. "We zijn blij dat Pelle voor ons gekozen heeft en kijken uit naar een succesvolle samenwerking."

Clement was van 2006 tot 2017 actief in de jeugd van Ajax. In 2017 maakte hij de overstap naar het Engelse Reading. Tussen 2019 en 2022 speelde hij 87 wedstrijden voor PEC Zwolle.

RKC is zeer actief op de transfermarkt. Eerder sloten Kevin Felida, Julian Lelieveld, Joey Kesting, Mika Biereth, Patrick Vroegh, Julen Lobete, Zakaria Bakkali en Florian Jozefzoon zich al aan bij de Waalwijkers.

Zaterdagavond begint RKC aan het nieuwe Eredivisie-seizoen met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.

Duelund langer bij NEC

NEC heeft zich nog een jaar verzekerd van de diensten van Mikkel Duelund. De 25-jarige middenvelder wordt opnieuw voor een seizoen van Dynamo Kyiv gehuurd. Duelund is zondag speelgerechtigd voor de eerste wedstrijd van het nieuwe Eredivisie-seizoen tegen FC Twente.

Technisch directeur Ted van Leeuwen is verheugd over de verlengde samenwerking. "Mikkel kan ontzettend goed voetballen, maar heeft erg veel pech gehad met blessures en ziekte. Hij is op veel posities inzetbaar en het lijkt erop dat de weg naar herstel weer is ingezet. Mocht hij zijn oude niveau weer aantikken, dan hebben we een geweldige speler aan hem."