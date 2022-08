Erik ten Hag is in de aanloop naar de Premier League-start tevreden over de selectie van Manchester United, al heeft de manager nog wel een wens op het gebied van transfers. Op de persconferentie richting de thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion van zondag ging het ook over Cristiano Ronaldo.

De 37-jarige Portugees had Old Trafford zondag al tijdens de oefenwedstrijd tegen Rayo Vallecano verlaten, nadat hij tijdens de eerste helft in actie was gekomen. In gesprek met Viaplay liet Ten Hag eerder deze week optekenen dat dit gedrag onacceptabel is.

De Engelse media probeerden Ten Hag vrijdag meer quotes over Ronaldo, die wegens familieomstandigheden een groot deel van de voorbereiding miste, te ontlokken. "Er gingen veel meer spelers eerder weg, maar alle schijnwerpers zijn gericht op Ronaldo. Dat is niet goed", vertelde de oud-trainer van Ajax. "Doe jullie research en zoek uit wie er nog meer eerder vertrokken."

Wat de Nederlander betreft, blijft de meervoudige Gouden Bal-winnaar actief op Old Trafford. "Ik ben heel blij dat hij hier is. We hebben een topaanvaller en houden vast aan het plan." Volgens verschillende Engelse media wil Ronaldo vertrekken omdat Manchester United dit seizoen niet actief is in de Champions League.

Ten Hag wilde niet zeggen of Ronaldo tegen Brighton zijn opwachting maakt. "Dat zien jullie zondag."

De oefenmeester kijkt met een goed gevoel terug op de voorbereiding. "Het team is goed, daar ben ik van overtuigd. Misschien kunnen we in de breedte nog sterker worden. Maar het gaat er niet per se om dát we spelers kopen. Het gaat erom dat we góéde spelers kopen. Er is onderlinge competitie nodig, ook omdat er een lang seizoen voor de deur staat."

45 Ten Hag: 'Onacceptabel dat Ronaldo tijdens oefenduel naar huis ging'

Ten Hag kan in voetsporen Hiddink treden

Manchester United moest afgelopen seizoen met de zesde plaats genoegen nemen. Is daardoor deze jaargang een plaats in de top vier - en daarmee een Champions League-ticket - al een succes? "Ons doel is om elk duel te winnen, daar staat Manchester United voor", aldus Ten Hag.

De laatste Nederlandse manager die zegevierde bij zijn Premier League-debuut was Guus Hiddink in 2009 in dienst van Chelsea. De vijf Nederlanders die daarna als coach hun vuurdoop beleefden in de Premier League gingen allemaal onderuit, onder wie Louis van Gaal bij Manchester United in 2014.