Trainer Arne Slot vindt dat Ajax en PSV nog steeds aanzienlijk beter zijn dan Feyenoord, ondanks de vele aankopen van de club deze zomer. De coach van de Rotterdammers ziet veel aanvallende kwaliteiten bij de concurrenten.

Slot was "zeer onder de indruk" van het aanvallende spel van Ajax en PSV tijdens de Johan Cruijff Schaal (3-5) zaterdag. "Ze horen in verdedigend opzicht bij de top van de Eredivisie. Als aanvallers dan zo veel kansen creëren, zegt dat veel", zegt Slot vrijdag op de persconferentie in de aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Vitesse.

Feyenoord heeft deze zomer veel spelers naar De Kuip gehaald. Slot benadrukt dat dit vooral vervangers van de vertrokken spelers zijn en dat er van een grote verbetering geen sprake is. De coach wil graag nog een linksback verwelkomen. Feyenoord is momenteel bezig Marcos López over te nemen van San Jose Earthquakes.

"Ik ben er wel uit wie gaat spelen zondag. De keuze is niet reuze. De backs zijn in het moderne voetbal belangrijk. We zijn hard op zoek", aldus Slot, die aangeeft dat middenvelder Orkun Kökçü niet fit genoeg is om te spelen tegen Vitesse. De inzetbaarheid van aanvaller Javairô Dilrosun is nog onzeker.

PSV start tegen FC Emmen

PSV is nog maar net terug van het Champions League-duel met AS Monaco (1-1), of het kan zich alweer opmaken voor de volgende wedstrijd. "We zijn fit, maar fris is een ander verhaal", zei trainer Ruud van Nistelrooij vrijdag op een persconferentie.

Zaterdag speelt de ploeg uit Eindhoven zijn eerste Eredivisie-wedstrijd tegen FC Emmen. Ibrahim Sangaré en Philipp Max zijn weer inzetbaar nadat ze allebei uitvielen in de wedstrijd tegen Monaco. Wel moet PSV Yorbe Vertessen, Carlos Vinícius, Mauro Júnior, Olivier Boscagli en Noni Madueke missen.