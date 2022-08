Stefanie van der Gragt heeft in Internazionale haar nieuwe club gevonden. De verdediger komt transfervrij over van Ajax en tekent een contract tot medio 2024 bij de Italiaanse ploeg, zo meldt het team vrijdag.

De 29-jarige Van der Gragt kwam de afgelopen twee jaar uit voor de Amsterdammers en won vorig seizoen de KNVB Beker met de ploeg. In 2017 was de oud-aanvoerder ook al actief voor Ajax. In dat jaar werd de club landskampioen.

De Oranje-international begon haar carrière in 2009 bij AZ. Later kwam Van der Gragt nog uit voor onder meer FC Twente, Bayern München en FC Barcelona.

Sinds 2013 is ze een vaste kracht bij het Nederlands elftal. Ze speelde tot nu toe 91 interlands en maakte daarin twaalf doelpunten. Op het afgelopen EK was ze goed voor een doelpunt in de groepswedstrijd tegen Portugal (3-2). Nederland werd in de kwartfinales van het eindtoernooi uitgeschakeld, na een 1-0-nederlaag tegen Frankrijk.

Internazionale eindigde het afgelopen seizoen als nummer drie van de Serie A. Daardoor mag de ploeg dit jaar niet meedoen aan de Champions League. De Italiaanse competitie werd gewonnen door Juventus. AS Roma eindigde op de tweede plek.