Linksback Marc Cucurella maakt de overstap van Brighton & Hove Albion naar Chelsea. Volgens diverse Engelse media betaalt de Londense club een bedrag dat kan oplopen tot maximaal 75 miljoen euro. De verdediger heeft voor zes jaar getekend op Stamford Bridge.

De 24-jarige Cucurella speelde pas sinds vorig jaar zomer voor Brighton, dat Getafe destijds 18 miljoen euro betaalde.

Cucurella maakte afgelopen seizoen indruk bij Brighton. Hij speelde 38 wedstrijden voor de Premier League-club. Brighton eindigde vorig seizoen als negende in de Engelse competitie, Chelsea werd derde.

Chelsea heeft in de afgelopen weken al enkele grote aankopen gedaan. Onder anderen Raheem Sterling (Manchester City), Kalidou Koulibaly (Napoli) en Carney Chukwuemeka (Aston Villa) hebben zich bij de club aangesloten. Chelsea zou ook nog interesse hebben in Frenkie de Jong van FC Barcelona.

De Londense club kwam eind mei officieel in handen van Todd Boehly, die Roman Abramovich opvolgde. De Rus was genoodzaakt Chelsea te verkopen, omdat de Britse regering zijn tegoeden had bevroren vanwege de oorlog in Oekraïne.