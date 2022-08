Jurgen Ekkelenkamp vervolgt zijn loopbaan bij Antwerp FC, waar hij een contract tekent voor vier seizoenen. De 22-jarige middenvelder leek eerder deze week nog op weg naar Club Brugge, maar het is de club van technisch directeur Marc Overmars en trainer Mark van Bommel die met hem aan de haal gaat.

Ekkelenkamp komt over van Hertha BSC, de club die hij sinds augustus 2021 diende. In dienst van de ploeg uit Berlijn speelde hij vorig seizoen 21 Bundesliga-duels, waarin hij drie keer scoorde.

Eerder bereikte Hertha BSC al een akkoord met Club Brugge over een transfer van Ekkelenkamp, maar de middenvelder geeft de voorkeur aan een overgang naar Antwerp FC.

In een eerder stadium versterkte Antwerp FC zich al met onder anderen Toby Alderweireld en Vincent Janssen.

De ploeg van Van Bommel veroverde de maximale zes punten in de eerste twee speelrondes. In de Conference League lonken de play-offs na de 1-3 zege bij Lillestrøm van donderdagavond. Antwerp FC speelt vanavond de derde competitiewedstrijd van de Jupiler Pro League tegen OH Leuven.