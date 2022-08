De Oranjevrouwen zijn van de vierde naar de zesde plaats gezakt op de FIFA-ranglijst. De ploeg van bondscoach Mark Parsons strandde afgelopen maand in de kwartfinale op het EK in Engeland. Vijf jaar geleden won Nederland het toernooi.

In de kwartfinale sloeg het sterkere Frankrijk in de verlenging toe (1-0). Nederland veroverde in de groepsfase zeven punten uit drie wedstrijden, maar vanwege het mindere doelsaldo moest de koppositie aan Zweden worden gelaten.

Het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman won vier plaatsen dankzij het veroveren van de Europese titel en staat nu vierde. Verliezend EK-finalist Duitsland verruilde de vijfde voor de tweede plaats en hoeft alleen nog maar de Verenigde Staten boven zich te dulden. De top drie wordt compleet gemaakt door Zweden.

Nederland richt zich na het EK op het veiligstellen van een WK-ticket. Op 6 september wacht een cruciaal thuisduel met IJsland, dat vijftien punten verzamelde uit zes kwalificatiewedstrijden. De Oranjevrouwen staan op zeventien punten na zeven duels. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de mondiale eindronde.

Top 10 FIFA-ranglijst 1. Verenigde Staten (1)

2. Duitsland (5)

3. Zweden (2)

4. Engeland (8)

5. Frankrijk (3)

6. Nederland (4)

7. Canada (6)

8. Spanje (7)

9. Brazilië (9)

10. Zuid-Korea (10)

Tussen haakjes de positie op de vorige FIFA-ranglijst.