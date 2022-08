Vrijdagavond trapten sc Heerenveen en Sparta Rotterdam het Eredivisie-seizoen af (0-0). De grote titelkandidaten Ajax en PSV, die vorige week nog tegen elkaar streden om de Johan Cruijff Schaal (3-5), komen zaterdag in actie. Ajax, dat in 2018 voor het laatst naast de eerste plaats greep, gaat op bezoek bij Fortuna Sittard en PSV ontvangt FC Emmen. Welke club heeft de beste papieren voor de titel? Vier analytici blikken aan de hand van drie vragen vooruit.

Welke club deed tot nu toe de beste zaken op de transfermarkt?

Aad de Mos, oud-trainer van onder meer Ajax en PSV: "PSV. Luuk de Jong is een goede aankoop, maar spelers als Ki-Jana Hoever, Guus Til en Walter Benítez moeten zich nog bewijzen. Dat Ajax spits Lorenzo Lucca van Pisa heeft gehuurd, is onbegrijpelijk. Hij is ook wat blessuregevoelig. Een vreemde transfer. De nieuwe targetman? Tja, als je Brian Brobbey hebt…"

Ronald de Boer, oud-speler van onder meer Ajax en FC Barcelona: "PSV. Er was een gat met Ajax, maar dat is flink kleiner geworden. Ajax heeft nog wel een streepje voor, ondanks die 3-5-nederlaag. Feyenoord heeft ook goede transfers achter de rug. Maar ze spelen, zoals ik het nu bekijk, echt geen rol in de titelstrijd. FC Utrecht en AZ gaan het Feyenoord nog erg lastig maken."

Hedwiges Maduro, oud-speler van onder meer Ajax en FC Groningen: "PSV. Ze hebben met De Jong, Til en Benítez de as van het team snel voor elkaar. Dat zijn de belangrijkste posities. Ajax is nog niet klaar. Ze hebben met Steven Bergwijn wel een kwaliteitsinjectie gehad. Maar als je kijkt naar alle aankopen, heeft PSV het beter geregeld. En Ajax wil vast nog een goede keeper halen."

Leonne Stentler, oud-speelster van ADO Den Haag en Ajax: "Moeilijk kiezen. Ajax heeft grof geschut ingezet. Ze smijten met geld en hebben een belachelijk goede aanvalslinie. Bergwijn en Brobbey geven Ajax kwalitatief een enorme impuls. Bij PSV voelt het meer als gerichte aankopen die goed bij elkaar passen. Zo kunnen De Jong en Til elkaar omhoog stuwen."

Welke speler wordt de smaakmaker van dit seizoen?

De Mos: "Kenneth Taylor. Hij is een moderne middenvelder en tweebenig. We moeten zijn ontwikkeling afwachten, maar hij kan Ryan Gravenberch achterna. Als Ajax als team een goed niveau haalt, gaat Taylor dat ook zeker doen."

De Boer: "Joey Veerman. Ik zei op Twitter dat hij in Oranje moet, maar dat hoeft nu nog niet natuurlijk. Ik geniet gewoon van zijn spel. Hij stelt de pass uit tot het moment dat zijn medespeler echt vrijstaat. Hij kan uitgroeien tot de Andrea Pirlo van Nederland qua passing."

Maduro: "Bergwijn. Hij speelt erg effectief, doet nooit rare dingen. Hij doet alles op snelheid en kracht en heeft een vaste traptechniek. De openingstreffer tegen PSV was een goed voorbeeld. Hard en droog in de hoek. Als hij dit al tegen de grote concurrent laat zien, gaat hij tegen de mindere ploegen zeker los."

Stentler: "Bergwijn. Hij is nog jong (24, red.) en laat al heel veel zien bij Oranje. Als Ajax goed gaat functioneren, gaat hij een fantastisch seizoen tegemoet. En ik moet ook Veerman noemen. Hij is pas een half jaar bij PSV, maar speelt nu al een grote rol daar. Hij wordt alleen maar belangrijker op het middenveld."

Wie pakt de titel?

De Mos: "Ajax, zeker als PSV de groepsfase van de Champions League bereikt en veel duels op topniveau moet spelen. Maar de echte verdedigers zijn weg bij Ajax. Dat gif van de Argentijnen Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez vervang je niet zomaar. Daley Blind ontbeert het achterin aan snelheid en kopkracht. Bovendien heb je met Maarten Stekelenburg en Remko Pasveer blessuregevoelige keepers en met Jay Gorter veel onervarenheid."

De Boer: "Ajax, maar ze zijn achterin erg kwetsbaar. De verdediging is te klein. Martínez (vertrokken naar Manchester United, red.) was ook klein, maar hij had een geweldige timing. Hij was agressief en kon goed koppen. Die kan je niet vergelijken met Blind en Jurriën Timber. We moeten Devyne Rensch en Gorter nog niet afschrijven. Ze staan niet voor niets in de basis."

Maduro: "Ajax, PSV en Feyenoord worden eerste, tweede en derde. Je zag bij de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal dat lengte een probleem vormt bij Ajax achterin. PSV ontbeert het aan voetballend vermogen als ze de bal hebben, dat zag je weer tegen AS Monaco (in de derde voorronde van de Champions League, red.). Dan moet het spel vaak van Veerman komen. Ajax is bovendien veel beter in het positiespel dan PSV."

Stentler: "Ajax, al moeten we de laatste transfers afwachten. Ze hebben toch iets meer kwaliteit. Alfred Schreuder kan bij Ajax ook verder op de lijn die Erik ten Hag heeft ingezet, met enkele aanpassingen. Ruud van Nistelrooij kiest bij PSV voor een andere speelstijl dan Roger Schmidt. Hij heeft iets meer tijd nodig bij PSV, ondanks de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. Laten we hopen dat die wedstrijd symbool staat voor dit seizoen: alleen maar spektakel."