Dani de Wit en Bruno Martins Indi baalden donderdagavond stevig van de 1-0-nederlaag die AZ leed bij Dundee United in de derde voorronde van de Conference League. De Alkmaarders, die veel basisspelers misten, proberen volgende week de schade te repareren.

"Dit was vrij onnodig, een tegendoelpunt in de omschakeling", refereerde Martins Indi voor de camera van Veronica aan de totstandkoming van de treffer van Glenn Middleton na iets meer dan een uur spelen.

"We wisten dat ze af en toe va-banque zouden spelen, dan moet je klaar zijn voor de tweede bal. Zij kregen ook energie van de sfeer in het stadion. Met goed voetbal proberen we de fans iets rustiger te krijgen, maar dat lukte slechts bij vlagen."

De Wit zag een onherkenbaar AZ. "We speelden zelf niet goed genoeg. Veel spelers waren onder de maat, onder wie ikzelf. Dan kun je het ook tegen Dundee United heel lastig krijgen. Ik wil niet zeggen dat wij de grote favoriet zijn, maar we hebben wel de kwaliteiten om dit soort tegenstanders te verslaan."

AZ, dat geen beroep kon doen Jesper Karlsson, Yukinari Sugawara, Jens Odgaard, Zinho Vanheusden, Riechedly Bazoer en Peer Koopmeiners, krijgt volgende week een herkansing. In Alkmaar staat dan een ticket voor de play-offs in de Conference League op het spel. "Dit is de eerste helft, we moeten het volgende week gaan doen."

AZ begint zondag aan nieuw seizoen in de Eredivisie

Plaatst AZ zich voor de play-offs, dan is het Letse Riga FC of het Portugese Gil Vicente de tegenstander. Die twee ploegen speelden woensdag in Letland met 1-1 gelijk.

In de aanloop naar de return tegen Dundee United begint AZ eerst aan het nieuwe Eredivisie-seizoen. De Alkmaarders spelen zondag thuis tegen Go Ahead Eagles.