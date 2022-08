FC Twente-trainer Ron Jans zag zijn ploeg donderdag een grote stap zetten richting de play-offs in de Conference League. De oefenmeester constateerde dat zijn ploeg het in de slotfase nog wel af en toe lastig had met het Servische FK Cukaricki, dat met 1-3 klop kreeg.

Door treffers van Daan Rots, Michel Vlap en Joshua Brenet leidde FC Twente halverwege al met 0-3 in Belgrado. Na de hervatting drong Cukaricki echter aan.

"Iedereen komt dan een beetje teleurgesteld binnen na de tweede helft", vertelt Jans in gesprek met RTV Oost. "Maar 1-3 is een prima resultaat. Ik zag wel een groot verschil tussen de eerste en de tweede helft."

De Servische competitie is al vier speelrondes bezig, terwijl de Eredivisie komend weekend pas van start gaat. In fysiek opzicht is Cukaricki dus een stapje verder dan FC Twente. "De laatste twintig minuten leken een beetje op het duel tussen AS Monaco en PSV van afgelopen dinsdag, waar PSV minder loopvermogen had." De Eindhovenaren gaven dinsdag in de derde voorronde van de Champions League een 0-1-voorsprong weg in de slotfase: 1-1.

Voor rust deelde FC Twente echter de lakens uit. "We maakten al vroeg een prima goal uit een corner, maar daarna gaven we wel veel hoekschoppen weg. Daarna hadden we echt de overhand, creëerden we heel veel en waren we ook best effectief. Zij kregen wel een aantal mogelijkheden, maar gelukkig hebben we dan altijd nog Lars Unnerstall."

Brenet zag aantal nerveuze jongens

Doelpuntenmaker Brenet sprak van een "leerzame avond". "Voor veel jongens was het hun eerste Europese duel, sommigen waren wat nerveus. We kregen echter al snel de touwtjes in handen. Voor rust was het redelijk tot goed. In de tweede helft was het wat minder door de vermoeidheid, we kwamen er niet meer uit."

Donderdag is in Enschede de return, maar eerst wacht voor FC Twente zondag nog een uitduel met NEC in de eerste speelronde van de Eredivisie. De winnaar van het tweeluik tussen de tukkers en Cukaricki duelleert met Fiorentina om een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League.