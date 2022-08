AZ is donderdag tegen een nederlaag aangelopen in de heenwedstrijd tegen Dundee United in de derde voorronde van de Conference League. De ploeg van coach Pascal Jansen ging in Schotland met 1-0 onderuit.

Glenn Middleton maakte na iets meer dan een uur spelen het enige doelpunt van de wedstrijd. Het gehavende AZ speelde vooral in de eerste helft matig en creëerde in de hele wedstrijd weinig kansen. In de slotfase was Vangelis Pavlidis nog wel dicht bij de gelijkmaker.

De return tussen AZ en Dundee United vindt volgende week donderdag plaats in Alkmaar. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de play-offs. Daarin is het Letse Riga FC of het Portugese Gil Vicente de tegenstander. Die twee ploegen speelden woensdag in Letland met 1-1 gelijk.

In aanloop naar de return tegen Dundee United begint AZ eerst aan het nieuwe Eredivisie-seizoen. De Alkmaarders spelen komende zondag thuis tegen Go Ahead Eagles.

Dundee United viert de treffer van Glenn Middleton. Dundee United viert de treffer van Glenn Middleton. Foto: Getty Images

AZ mist Karlsson, Odgaard en Bazoer

In Schotland moest AZ het zonder de geblesseerden Jesper Karlsson, Yukinari Sugawara, Jens Odgaard, Zinho Vanheusden en Peer Koopmeiners stellen. Kersverse aanwinst Riechedly Bazoer was vanwege ziekte ook niet inzetbaar.

Op het volgepakte Tannadice Park was het lang wachten op de eerste kans van de wedstrijd. Die was in de twintigste minuut voor Dundee United, maar Craig Sibbald zag zijn schot gekeerd worden door Hobie Verhulst. AZ kwam er voor rust amper uit en stichtte alleen wat gevaar via Mayckel Lahdo, die recht in de handen van Mark Birighitti kopte.

AZ begon een stuk beter aan de tweede helft en kreeg een kans op de 0-1 via Pavlidis, die naast schoot. De bezoekers drongen weliswaar aan, maar de openingstreffer viel in de 61e minuut aan de andere kant. Middleton krulde de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied in de verre hoek.

Vervolgens ging AZ op jacht naar de gelijkmaker, maar de ploeg van Jansen werd continu opgejaagd door Dundee. Pavlidis was in de slotfase nog dicht bij de 1-1, maar zijn schot werd gekeerd door voormalig NAC-doelman Birighitti.