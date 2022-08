FC Twente heeft donderdag bij de eerste Europese wedstrijd in acht jaar een flinke stap naar de play-offs van de Conference League gezet. De ploeg van trainer Ron Jans was in Servië tijdens het heenduel in de derde voorronde te sterk voor FK Cukaricki: 1-3.

Halverwege was het al 0-3 bij de wedstrijd die in het grotendeels lege stadion van FK Partizan werd gespeeld. De doelpunten werden gemaakt door Daan Rots, Michel Vlap en Joshua Brenet.

Een grote uitslag leek in de maak, maar na rust zakte Twente weg en nam bij Cukaricki het geloof toe dat er nog iets mogelijk was. Het leidde tot één goal, die werd gemaakt door Stefan Kovac.

Als Twente de klus volgende week donderdag in de eigen Grolsch Veste klaart, dan wacht een op papier zware ontmoeting met Fiorentina in de play-offs. De winnaar van dat tweeluik bereikt het hoofdtoernooi van de Conference League.

In de aanloop naar de return tegen Cukaricki wacht Twente eerst de start van het Eredivisie-seizoen. De landskampioen van 2010 gaat zondag op bezoek bij NEC (aftrap om 14.30 uur).

Rots volgt Castaignos na 2.898 dagen op

FC Twente begon donderdagavond uitstekend in Belgrado. Ricky van Wolfswinkel had de Enschedeërs al na een halve minuut op 0-1 kunnen zetten, maar hij zag keeper Novak Micovic redding brengen.

De openingsgoal kwam er alsnog snel: na een voorzet van Virgil Misidjan was het Rots - toch niet de grootste op het veld - die met een uitstekende kopbal de verre hoek vond. Hij was de eerste Twente-speler met een Europees doelpunt sinds Luc Castaignos in 2014, 2.898 dagen geleden.

Ondanks de voorsprong volgde een onrustige fase van Twente, waarin Cukaricki een paar keer gevaarlijk doorkwam. Gaandeweg nam de ploeg van Jans de controle weer over en dat resulteerde in de 0-2 van Vlap, die koeltjes de verre hoek vond. Opnieuw stond Misidjan aan de basis.

Twente bleef sterker en vlak voor rust was het wederom raak, toen de opgestoomde rechtsback Brenet rustig bleef na een combinatie met Van Wolfswinkel. Daarmee was de wedstrijd wel gespeeld, maar Cukaricki gaf zich na rust niet gewonnen.

De Serviërs waren via oud-PEC Zwolle- en FC Emmen-aanvaller Luka Adzic (die goed inviel) en Samuel Owusu zelfs dicht bij een goal, die later via Kovac wél viel. Verder leed bleef Twente bespaard.