Mark van Bommel heeft donderdag met Royal Antwerp FC een grote stap gezet richting de play-offs voor de Conference League. De Nederlandse coach zag zijn ploeg in de derde voorronde dankzij twee doelpunten van Radja Nainggolan met 1-3 winnen bij het Noorse Lillestrøm SK.

Dinis Almeida opende al na vijf minuten de score voor Antwerp door raak te koppen uit een corner van Koji Miyoshi. Magnus Knudsen bracht Lillestrøm in de extra tijd van de eerste helft op gelijke hoogte.

In de tweede helft kwam Antwerp al snel opnieuw op voorsprong. Nainggolan kwam tot scoren en ook ditmaal was de assist van Miyoshi. In de slotfase was de dertigvoudig Belgisch international opnieuw trefzeker. Vincent Janssen had een basisplaats bij de bezoekers en werd na ruim een uur gewisseld.

De return tussen Royal Antwerp en Lillestrøm wordt volgende week donderdag in Antwerpen gespeeld. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de play-offs.

Als Antwerp in de derde voorronde afrekent met Lillestrøm, dan nemen de Belgen het in de play-offs op tegen Breidablik uit IJsland of Istanbul Basaksehir uit Turkije.

Antwerp boekte in Noorwegen de vierde overwinning op rij. In de Belgische competitie won de ploeg van Van Bommel in de eerste twee wedstrijden van KV Mechelen (0-2) en Zulte Waregem (1-0). Tussendoor werd FC Drita uit Kosovo verslagen in de tweede voorronde van de Conference League.

Dinis Almeida opende de score voor Royal Antwerp. Dinis Almeida opende de score voor Royal Antwerp. Foto: ANP

Zahavi, Guidetti en Toivonen trefzeker

Naast Antwerp is ook Anderlecht dicht bij de play-offs in de Conference League. De Brusselse ploeg won in Estland met 0-2 van Paide Linnameeskond dankzij goals van Lior Refaelov en Fábio Silva. Wesley Hoede speelde de hele wedstrijd mee bij Anderlecht.

In Israël was oud-PSV'er Eran Zahavi eenmaal trefzeker namens Maccabi Tel Aviv in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen het Griekse Aris. Oud-Feyenoorder John Guidetti hielp AIK Stockholm met een goal aan een 1-1-gelijkspel tegen Shkëndija uit Noord-Macedonië.

Ook in de Europa League werd donderdag een aantal duels in de derde voorronde gespeeld. Queensy Menig scoorde voor FK Partizan, maar kon een 2-1-nederlaag bij het Cypriotische AEK Larnaca niet voorkomen. Oud-PSV'er Ola Toivonen scoorde eenmaal bij een 3-0-zege van Malmö FF op F91 Dudelange uit Luxemburg.