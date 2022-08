Scheidsrechters van duels in het betaald voetbal krijgen komend seizoen net als hun buitenlandse collega's te maken met nieuwe regelgeving voor buitenspel. Als een speler een bal van een tegenstander per ongeluk van richting verandert, dan heft hij niet zoals het afgelopen voetbaljaar buitenspel op.

De KNVB werd net als alle andere nationale voetbalbonden pas vorige week woensdag door de FIFA geïnformeerd over de nieuwe maatregel. Dat was opvallend laat, omdat bijvoorbeeld de Belgische voetbalcompetitie al was begonnen, net als de voorronden voor Europese bekertoernooien.

Directe aanleiding voor de nieuwe regelgeving is de manier waarop vorig jaar oktober de winnende treffer van Frankrijk in de finale tegen Spanje (2-1) om winst van de Nations League tot stand kwam.

Kylian Mbappé stond buitenspel toen zijn ploeggenoot Theo Hernández hem probeerde te bereiken. Mbappé kreeg de bal uiteindelijk voor de voeten na een mislukte interceptie van de Spanjaard Eric García. Daarom werd zijn treffer goedgekeurd.

Volgens de oude regels creëerde García een nieuwe spelsituatie en was er geen sprake meer van buitenspel. "Een dergelijk doelpunt wordt met de nieuwe regelgeving dit seizoen afgekeurd", meldt coördinator scheidsrechterszaken Dick van Egmond van de KNVB. "García had geen controle over de bal toen hij Mbappé per ongeluk aanspeelde."

Nog geen semiautomatische buitenspeltechnologie in Eredivisie Eredivisie-scheidsrechters krijgen het komende seizoen nog geen hulp van semiautomatische buitenspeltechnologie. "Dat nieuwe systeem is vrij kostbaar", weet coördinator scheidsrechterszaken Dick van Egmond van de KNVB. "Je hebt het dan al snel over een bedrag van 6 tot 8 miljoen euro. Het kan zeker iets voor de toekomst zijn. Nu nemen we ook nog even de tijd om te kijken hoe het allemaal gaat werken." Op onder meer het WK wordt het systeem wél gebruikt.

Regelwijziging zal niet heel erg opvallen

Van Egmond erkent dat het soms best lastig is om vast te stellen wanneer een speler per ongeluk een tegenstander in buitenspelpositie aanspeelt of dat hij gewoon een domme fout maakt en er sprake is van onkunde.

"Je hebt een grijs gebied. Je kan dus zaken anders interpreteren", zegt hij. "Arbiters, videoscheidsrechters en ook journalisten en commentatoren zullen het niet altijd met elkaar eens zijn. Maar dat gebeurt vaker."

Van Egmond verwacht niet dat de nieuwe regelgeving in de praktijk erg gaat opvallen. "Ik denk dat het gemiddeld om één of anderhalve spelsituatie in een weekeinde gaat."