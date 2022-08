Alex Telles verkast op huurbasis van Manchester United naar Sevilla. De linksback had onder trainer Erik ten Hag weinig zicht op speeltijd. Eerder op donderdag kondigde Paris Saint-Germain-coach Christophe Galtier de komst van Renato Sanches aan.

United nam Telles een kleine twee jaar geleden voor 15 miljoen euro over van FC Porto. De inmiddels 29-jarige Braziliaan was vorig seizoen nog regelmatig basisspeler, maar had mede vanwege de komst van Tyrell Malacia weinig perspectief meer.

In het huurcontract van Telles, die in Zuid-Spanje ploeggenoot wordt van onder anderen Karim Rekik, is geen koopoptie opgenomen. De verbintenis van de zesvoudig international bij United loopt nog twee jaar door.

Telles is niet de eerste speler die United deze zomer (tijdelijk) verlaat. Eerder vertrokken onder anderen Dean Henderson, Nemanja Matic, Paul Pogba en Jesse Lingard. Daar staat de komst van Malacia, Lisandro Martínez en Christian Eriksen tegenover.

Ten Hag en United sloten de voorbereiding zondag af met een 1-1-gelijkspel tegen Rayo Vallecano. Zondag is Brighton & Hove Albion op Old Trafford de eerste tegenstander van het nieuwe Premier League-seizoen.

Langzaamaan krijgt de selectie van trainer Erik ten Hag vorm. Foto: Pro Shots

Sanches verruilt Lille voor PSG

PSG-coach Galtier kondigde de komst van Sanches op een persconferentie aan. De 24-jarige middenvelder brak tijdens het EK van 2016 door, toen hij met Portugal de titel veroverde en werd uitgeroepen tot grootste talent van het toernooi. Hij verruilde Benfica voor Bayern München, maar daar stokte zijn ontwikkeling.

Sanches verkaste in 2019 naar Lille, waarbij hij al snel uitgroeide tot belangrijke speler. Het contract van de Portugees bij de Noord-Franse club liep door tot medio 2023.

"We wilden per se een topspeler als Renato Sanches aantrekken. Hij is een ontzettend groot talent en kent de Ligue 1 goed", zei Galtier in de aanloop naar de competitiewedstrijd van PSG tegen Clermont Foot van zaterdagavond. "Sanches heeft ook kwaliteiten die de andere middenvelders niet hebben."

PSG versterkte zich eerder deze zomer met onder anderen middenvelder Vitinha en rechtsback Nordi Mukiele. Met de contractverlenging van Kylian Mbappé deed de Parijse club waarschijnlijk de beste zaken. De 23-jarige aanvaller stond nadrukkelijk in de belangstelling van Real Madrid.

Onder anderen Ángel Di María (Juventus) en Xavi Simons (PSV) verlieten de club, terwijl Georginio Wijnaldum al weken in verband wordt gebracht met AS Roma.