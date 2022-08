Paris Saint-Germain staat op het punt om zich te versterken met Renato Sanches. Dat bevestigde trainer Christophe Galtier van de Franse landskampioen donderdagmiddag op een persconferentie.

De 24-jarige Sanches beleefde tijdens het EK van 2016 zijn absolute doorbraak, toen hij met Portugal de titel veroverde en werd uitgeroepen tot het grootste talent van het toernooi. De middenvelder verruilde die zomer Benfica voor Bayern München, maar bij 'Der Rekordmeister' stokte de ontwikkeling van Sanches.

De Portugees verkaste in 2019 naar Lille, waarbij hij al snel uitgroeide tot een steunpilaar. Sanches' contract bij de Noord-Franse club liep door tot medio 2023.

"We wilden per se een topspeler als Renato Sanches aantrekken. Hij is een ontzettend groot talent en kent de Ligue 1 goed", meldde Galtier in de aanloop naar de competitiewedstrijd van Paris Saint-Germain tegen Clermont Foot van zaterdagavond. "Sanches heeft ook kwaliteiten die de andere middenvelders niet hebben."

PSG zag Di María vertrekken

PSG versterkte zich eerder deze zomer met onder anderen middenvelder Vitinha en rechtsback Nordi Mukiele, maar met de contractverlenging Kylian Mbappé deed de Parijse club waarschijnlijk de beste zaken. De 23-jarige aanvaller stond nadrukkelijk in de belangstelling van Real Madrid.

Onder anderen Ángel Di María (Juventus) en Xavi Simons (PSV) verlieten de club, terwijl Georginio Wijnaldum al weken in verband wordt gebracht met AS Roma.