Sparta Rotterdam kan dit seizoen beschikken over de diensten van Shurandy Sambo. De twintigjarige rechtsback maakte donderdag op huurbasis de overstap van PSV naar Het Kasteel.

Sparta heeft ook een optie tot koop in het huurcontract van Sambo bedongen. Zijn verbintenis in Eindhoven loopt medio 2024 af.

"Shurandy is een jongen in wie we veel potentie zien", zegt technisch directeur Gerard Nijkamp. "Hij heeft laten zien het niveau van de Keuken Kampioen Divisie ontgroeid te zijn en dat hij de stap naar de Eredivisie kan zetten."

"Hij krijgt bij ons de kans daar zijn kwaliteit te bewijzen en geeft ons dit seizoen meer verdedigende opties aan de rechterkant, waarna wij de mogelijkheid hebben hem definitief vast te leggen."

De jonge Sambo was vorig jaar een vaste waarde in de beloftenploeg van PSV, die op de twaalfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie eindigde. Hij viel één keer in bij de hoofdmacht.

Mogelijk kan Sambo vrijdag al zijn debuut voor Sparta maken. De Rotterdammers openen het Eredivisie-seizoen met een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen.