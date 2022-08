FC Volendam heeft donderdag Carel Eiting gecontracteerd. De 24-jarige middenvelder komt transfervrij over van Huddersfield Town en heeft voor twee jaar getekend bij de promovendus, met een optie voor nog een seizoen. RKC Waalwijk presenteerde Florian Jozefzoon.

Eiting wordt bij Volendam herenigd met trainer Wim Jonk. De twee werkten eerder met elkaar samen in de jeugd van Ajax. "Ik heb heel veel zin om voor FC Volendam te spelen", zegt Eiting op de site van zijn nieuwe werkgever.

"Een club met veel ambities en een mooie groeipotentie. Ik heb enorm veel vertrouwen in Wim Jonk en zijn team. Ik denk dat hun filosofie over voetbal perfect bij mij past en weet zeker dat ik me bij hen verder kan ontwikkelen."

Ook technisch directeur Jasper van Leeuwen is blij met de deal. "Carel is niet alleen een goede bekende vanuit onze Ajax-tijd, ook op het menselijke vlak is er altijd contact en een speciale band gebleven."

'Hij is de onbetwiste regisseur'

Van Leeuwen verwacht dat Eiting veel kan toevoegen aan het spel van Volendam. "Het staat natuurlijk buiten kijf dat Carel een enorme versterking voor Volendam is, daar lijkt me toelichting overbodig. Dat hij uit vele opties juist voor deze out-of-the-boxuitdaging kiest, zegt veel over zijn persoonlijkheid."

"Carel denkt heel goed over dingen na en zijn conclusie is dat hij in deze omgeving de rol kan vervullen die hem op het lijf is geschreven: die van de onbetwiste regisseur, de spelverdeler die het ritme en de richting van het spel bepaalt. Daarmee is hij een belangrijk verlengstuk van Wim Jonk in het veld."

Eiting stond volgens diverse media ook in de belangstelling van FC Utrecht en Fortuna Düsseldorf. Naast voor Ajax en Huddersfield Town was de middenvelder ook een half jaar actief bij KRC Genk. Eiting kan zondag debuteren in de uitwedstrijd tegen FC Groningen.

Volendam heeft eerder deze transferwindow Benaissa Benamar (FC Utrecht, was al gehuurd), Gaetano Oristanio (Internazionale), Francesco Antonucci (Feyenoord, was al gehuurd), Filip Stankovic (Internazionale) en Henk Veerman (FC Utrecht) gehaald.

Ook RKC Waalwijk doet zaken

RKC Waalwijk versterkte zich donderdag met Jozefzoon. De aanvaller, die de afgelopen weken al meetrainde met de club uit Noord-Brabant, tekende een contract tot medio 2023.

"De afgelopen periode heeft Florian de mogelijkheid gekregen om op trainingen en tijdens oefenwedstrijden aan zijn fitheid te werken en weer een gevoel te krijgen bij de club. We zijn blij dat we zijn ervaring en kwaliteiten kunnen toevoegen aan de selectie", vertelt directeur Frank van Mosselveld op de clubsite van RKC Waalwijk.

De 31-jarige Jozefzoon kwam in het seizoen 2012/2013 ook al uit voor RKC Waalwijk. Daarna vertrok hij naar PSV. Vorig seizoen diende de aanvaller het Franse Quevilly Rouen.