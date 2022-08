Met een duel met het Servische FK Cukaricki in de derde voorronde van de Conference League maakt FC Twente donderdagavond na negen jaar zijn rentree in Europees verband. Naar aanleiding daarvan lichten we vijf bijzondere Europese duels van de tukkers uit.

23 april 1975: Juventus-FC Twente 0-1 (halve finale UEFA Cup)

In het eerste deel van de jaren zeventig stond FC Twente te boek als een grote uitdager van Ajax en Feyenoord, die destijds de Eredivisie domineerden. De tukkers konden rekenen op een sterke defensie (in het 1971/1972 werd met slechts dertien tegengoals zelfs een Eredivisie-record gevestigd) en met onder anderen de gebroeders René en Willy van de Kerkhof, Frans Thijssen en Jan Jeuring was er ook sprake van klasse in andere linies.

Ook in Europa timmerden de tukkers aan de weg, met als hoogtepunt de UEFA Cup-campagne van 1974/1975. In de halve eindstrijd werd zelfs afgerekend met Juventus, dat in Enschede met 3-1 verloor en in Turijn met 0-1 ten onder ging. Johan Zuidema zorgde in de return voor het winnende doelpunt door de legendarische Dino Zoff te passeren. De gebroeders Van de Kerkhof speelden op dat moment trouwens al voor PSV.

21 mei 1975: FC Twente-Borussia Mönchengladbach 1-5 (finale UEFA Cup)

Feyenoord won in 1974 de UEFA Cup en FC Twente leek hard op weg om de Rotterdammers op te volgen. Destijds ging de finale in dit toernooi nog over twee duels en na de 0-0 in de eerste ontmoeting met Borussia Mönchengladbach gold de ploeg uit Enschede als favoriet in het tweeluik. De Bundesliga-club kwam echter razendsnel op een 0-2-voorsprong in Stadion Het Diekman en liep na rust uit naar 1-5. Jupp Heynckes, de latere succestrainer van onder meer Bayern München, liet een hattrick aantekenen. FC Twente-icoon Epi Drost maakte tussendoor de 1-4, maar die bleek niet meer dan een doekje voor het bloeden.

Borussia Mönchengladbach bejubelt een treffer tegen FC Twente. Borussia Mönchengladbach bejubelt een treffer tegen FC Twente. Foto: Getty Images

12 april 1978: Anderlecht-FC Twente 2-0 (halve finale Europacup II)

Als KNVB-bekerwinnaar mocht FC Twente in het seizoen 1977/1978 aantreden in het Europacup II-toernooi. De tukkers, die nog over enkele spelers uit de eerdere succesjaren konden beschikken, moesten het na het uitschakelen van Glasgow Rangers, SK Brann en Vejle opnemen tegen het in die tijd extreem sterke Anderlecht. De Belgische topclub triomfeerde in Enschede al met 0-1 en maakte de klus daarna in eigen huis af. Arie Haan en Rob Rensenbrink, vanaf de strafschopstip, verzorgden de productie voor de latere eindwinnaar.

3 december 2008: FC Twente-Schalke 04 2-1 (groepsfase UEFA Cup)

Natuurlijk beleefde FC Twente weleens sporadisch Europese successen tussen de jaren tachtig en het begin van de 21e eeuw, maar een droomcampagne zoals in 1975 en 1978 bleef uit. Ook in het seizoen 2008/2009 werden de tukkers al vrij vroeg uitgeschakeld (Olympique de Marseille bleek een te hoge horde in de derde ronde), maar dat UEFA Cup-seizoen leverde wel een memorabel duel op. Met het verslaan van Schalke 04 zette het zeer ambitieuze FC Twente zich ook in Europa op de kaart. Goals van Rob Wielaert en Kenneth Perez bleken voldoende om de toenmalige Duitse topclub te verslaan. Bij Schalke 04 stond destijds Fred Rutten voor de spelersgroep, die in de zomer daarvoor was overgekomen van FC Twente.

De spelers van FC Twente bedanken het publiek na de overwinning op Schalke 04. De spelers van FC Twente bedanken het publiek na de overwinning op Schalke 04. Foto: Pro Shots

2 november 2010: Werder Bremen-FC Twente 0-2 (groepsfase Champions League)

FC Twente finishte in 2009 als tweede in de Eredivisie en kroonde zich een jaar later zelfs tot landskampioen door Ajax nipt onder zich te houden. Als beloning mochten de tukkers hun opwachting maken in de Champions League, waarin meteen titelhouder Internazionale wachtte. Met een 2-2-gelijkspel sloeg FC Twente bepaald geen modderfiguur tegen de ploeg van onder anderen Wesley Sneijder.

FC Twente sprak in de poule een aardig woordje mee, al werd slechts één overwinning geboekt. Die zege werd gevierd in Bremen, waar het plaatselijke Werder met 0-2 afdroop door goals van Nacer Chadli en Luuk de Jong. FC Twente eindigde als derde in zijn groep en strandde in het aansluitende Europa League-avontuur in de kwartfinales, waarin Villarreal duidelijk te sterk bleek.

Het duel tussen FK Cukaricki en FC Twente begint donderdag om 20.00 uur. De return is volgende week. De winnaar van het tweeluik neemt het in de play-offs op tegen Fiorentina.