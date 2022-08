NEC heeft maandag de rentree van doelman Jasper Cillessen bevestigd. De 63-voudig international komt over van Valencia en tekent in Nijmegen een contract tot medio 2025.

NEC wilde Cillessen afgelopen week al presenteren, maar de persconferentie werd op het laatste moment afgelast vanwege een conflict. Volgens technisch directeur Ted van Leeuwen had de 33-jarige keeper nog geld tegoed van Valencia. Het conflict tussen de verschillende partijen werd afgelopen weekend opgelost.

"Ik ben ontzettend blij om thuis te zijn. De afgelopen tien jaar heb ik prachtige avonturen beleefd en om dan nu terug te keren in Nijmegen is voor mij de kers op de taart", zegt Cillessen, die de afgelopen drie seizoenen onder contract stond in Valencia.

De verbintenis van Cillessen bij de Spaanse club liep in 2023 af. Valencia kampt al jaren met grote financiële problemen en wil daarom af van de spelers met relatief hoge salarissen.

Afgelopen seizoen was Mattijs Branderhorst nog de onomstreden eerste doelman bij NEC, dat zodoende niet echt een nieuwe keeper nodig had. "Mattijs heeft het uitstekend gedaan voor NEC en meer punten voor ons gepakt dan verloren. Maar dit was een buitenkans", zegt technisch directeur Van Leeuwen. "De wetten van topsport. Jasper is een doelman met exceptionele kwaliteiten, de beste van Nederland. Als je als NEC zo'n doelman kan binnenhalen, moet je nooit twijfelen."

Jasper Cillessen zat zondag als toeschouwer in het Goffertstadion tijdens het Eredivisie-duel NEC-FC Twente (0-1). Jasper Cillessen zat zondag als toeschouwer in het Goffertstadion tijdens het Eredivisie-duel NEC-FC Twente (0-1). Foto: Pro Shots

Cillessen na elf jaar terug bij NEC

Cillessen werd in 1989 geboren in Nijmegen en sloot zich in 2001 aan bij de jeugdopleiding van NEC, de club waarvoor hij in 2010 zijn Eredivisie-debuut vierde. In 2011 volgde de overstap naar Ajax, waarna hij in 2016 vertrok naar FC Barcelona. Ondertussen was Cillessen uitgegroeid tot eerste doelman van Oranje.

Bij FC Barcelona moest de sluitpost genoegen nemen met een rol als reserve. Om meer speeltijd op te doen, koos Cillessen in 2019 voor een overstap naar Valencia. Maar mede door een aantal blessures is de keeper er niet in geslaagd uit te groeien tot de onbetwiste eerste keeper van de club uit de sinaasappelstad.

Desondanks haalde bondscoach Louis van Gaal hem afgelopen jaar weer bij de Oranjeselectie. Cillessen keepte zelfs in de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen (2-0-winst) en stond in juni nog onder de lat gedurende de Nations League-duels met België (1-4-winst) en Wales (3-2-winst).