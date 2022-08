De overname van Vitesse is nagenoeg rond. Dat meldt algemeen directeur Pascal van Wijk woensdag in een bericht op de website van de Arnhemmers. Wie de nieuwe eigenaar wordt, is nog niet bekend.

Eind juni kondigde de Russische eigenaar Valeri Oyf aan, vanwege de inval van Rusland in Oekraïne, Vitesse te willen verkopen. Hij droeg al zijn aandelen over aan de Stichting Betaald Voetbal "Vitesse-Arnhem".

Met de overdracht werd ook de schuld van naar schatting 150 miljoen euro van de Arnhemse Eredivisieclub kwijtgescholden. Sindsdien bleef het stil vanuit de kant van Vitesse, tot woensdag.

"Het belangrijkste op dit moment is dat de club met een overnamepartij nagenoeg akkoord is over een definitief koopcontract", meldt Van Wijk, die geduld vraagt. "Een proces van onderhandelen en het voldoen aan tal van met name juridische voorwaarden laat zich echter niet dwingen."

Van Wijk noemt de naam van de overnamepartij niet. "Na veel positieve gesprekken komen we steeds dichterbij. Het vergt met name veel juridische arbeid, maar ook op dit vlak zijn we de laatste plooien aan het gladstrijken."

Pas als die details zijn afgerond, kan de licentiecommissie van de KNVB om goedkeuring worden gevraagd. "Totdat deze stap gezet wordt, kunnen de naam en achtergrond van de overnamekandidaat nog niet wereldkundig worden gemaakt."