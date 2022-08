Dynamo Kyiv mag nog altijd blijven hopen op een plaats in het hoofdtoernooi van de Champions League. De club uit Oekraïne begon woensdag aan de derde voorronde met een 1-0-zege op Sturm Graz.

Op papier speelde Dynamo Kyiv een thuiswedstrijd, maar vanwege de oorlog in Oekraïne werd deze afgewerkt in het Poolse Lódz. Met een doelpunt in de 28e minuut bezorgde Oleksandr Karavayev zijn ploeg een goede uitgangspositie voor de return van volgende week in Oostenrijk.

Voor de winnaar van de dubbele ontmoeting wacht daarna nog een play-offronde, het voorportaal van het hoofdtoernooi van de Champions League. Dynamo Kyiv begon het Europese avontuur in de tweede voorronde, waarin de ploeg Fenerbahçe uitschakelde.

Voor de wedstrijden tegen de Turkse club speelde Dynamo Kyiv maandenlang geen officieel duel. De competitie werd in februari vanwege de oorlog stilgelegd en niet veel later definitief afgebroken.

Hoewel de oorlog nog altijd gaande is, gaat eind deze maand wel het nieuwe seizoen van start in Oekraïne. De wedstrijden zullen zonder publiek en onder strikte veiligheidsregels worden afgewerkt.

Mocht Dynamo Kyiv zich voor de play-offs van de Champions League plaatsen, dan is daarin vermoedelijk Benfica de tegenstander. De ploeg van voormalig PSV-coach Roger Schmidt won dinsdag thuis met 4-1 van het Deense FC Midtjylland.