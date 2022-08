AZ-trainer Pascal Jansen verwacht een zware strijd tegen Dundee United om een plek in de play-offs van de Conference League. De ploeg uit Alkmaar begint donderdag aan de derde voorronde met een uitwedstrijd tegen de Schotten.

"Dundee heeft het vorig seizoen goed gedaan om zich te kwalificeren voor deze competitie. Het is een fysiek team", zei Jansen woensdag voorafgaand aan het duel. "Het is belangrijk dat wij ons eigen spel spelen. We hebben een plan bedacht voor morgen en we zijn er klaar voor. Ik verwacht een lastige strijd."

De ploeg uit Alkmaar schakelde in de tweede voorronde van de Conference League FK Tuzla City uit Bosnië en Herzegovina uit. De heenwedstrijd eindigde in een 1-0-overwinning en in de return was AZ met 0-4 eveneens te sterk.

Vorig jaar strandden de Alkmaarders in de play-offs van de Europa League. Toen verloren ze met 2-0 van Celtic. In de return was een 2-1-overwinning niet genoeg om door te gaan naar het hoofdtoernooi.

"Dat was iets heel anders. Een andere beleving. Een club met een grote geschiedenis, zowel nationaal als internationaal", antwoordde Jansen toen hem werd gevraagd naar de vergelijking tussen Celtic en Dundee. "Spelen in een stadion waar je jezelf niet eens kunt verstaan, is heel bijzonder."

AZ op een training in Schotland voorafgaand aan het duel met Dundee. AZ op een training in Schotland voorafgaand aan het duel met Dundee. Foto: Getty Images

'Bruno en ik zijn veel met elkaar bezig'

AZ kreeg in de laatste vier wedstrijden geen doelpunt tegen. Sam Beukema en aanvoerder Bruno Martins Indi vormen het centrale verdedigingsduo. "Ik ben met Bruno ook buiten het veld heel goed", zei Beukema. "Hij is een ervaren speler. We zijn veel met elkaar bezig op de trainingen en buiten de trainingen."

De club uit Alkmaar versterkte zich onlangs met Riechedly Bazoer. De verdediger kwam transfervrij over van Vitesse. Trainer Jansen kan hem alleen nog niet inzetten, want Bazoer is ziek.

Dundee United en AZ trappen donderdag om 21.00 uur af in Tannadice Park. De return in Alkmaar is op 11 augustus. Als AZ afrekent met Dundee United, dan speelt het in de play-offs tegen het Letse Riga FC op het Portugese Gil Vicente.