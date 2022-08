FC Twente-trainer Ron Jans beschouwt zijn eigen ploeg als de favoriet in de wedstrijd tegen het Servische FK Cukaricki. De twee teams spelen donderdag in Belgrado tegen elkaar in de derde voorronde van de Conference League.

"We hebben de tegenstander meermaals zien spelen en we hebben veel informatie ingewonnen. Het is een serieuze tegenstander en ik ben benieuwd hoe hoog hun niveau kan reiken", zegt Jans woensdag tegen Tubantia in aanloop naar de heenwedstrijd.

"Wij verwachten niet dat ze ons nog kunnen verrassen", vervolgt Jans. "Hopelijk kan mijn eigen ploeg me verrassen, in positieve zin."

FK Cukaricki eindigde vorig seizoen als derde in Servië, achter kampioen Rode Ster en nummer twee FK Partizan. "Europees voetbal is altijd bijzonder. Ik zie dit als een project om verder te komen, voor de club en de spelers", zegt Jans.

Na de geblesseerde middenvelder Wout Brama is spits Ricky van Wolfswinkel bij FC Twente de speler met de meeste Europese wedstrijden achter zijn naam. "We keken hier heel erg naar uit en iedereen is erg gemotiveerd", vertelt Van Wolfswinkel. "Europees voetballen brengt altijd een andere atmosfeer met zich mee."

De wedstrijd in de derde voorronde van de Conference League tussen FK Cukaricki en FC Twente begint donderdag om 20.00 uur in het Partizan Stadion. De return in Enschede is op 11 augustus. Als het Twente lukt om FK Cukaricki uit te schakelen, dan treft het Fiorentina in de play-offs.