Jasper Cillessen lijkt dicht bij een verrassende terugkeer bij zijn oude club NEC. De keeper van het Nederlands elftal tekent een dezer dagen een contract bij de Eredivisionist, melden onder meer het AD en De Telegraaf woensdag.

De 63-voudig Oranje-international zou al op weg zijn van Valencia naar Nijmegen. Hij kan donderdag medisch gekeurd worden en vervolgens ligt er in De Goffert een meerjarig contract voor hem klaar.

Cillessen is bij Valencia niet zeker van een basisplaats. Zijn contract bij de Spaanse club, waar zijn salaris flink op de begroting drukt, loopt nog tot medio volgend jaar.

Deze transferperiode werd de 33-jarige doelman in verband gebracht met PSV en een terugkeer bij Ajax, maar achter de schermen was investeerder Marcel Boekhoorn naar verluidt bezig om de geboren Nijmegenaar terug naar NEC te halen.

Jasper Cillessen maakte bij NEC zijn profdebuut. Foto: Pro Shots

Cillessen vertrok elf jaar geleden bij NEC

Cillessen debuteerde in 2010 in de hoofdmacht van NEC, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep. Een jaar later werd de keeper weggeplukt door Ajax, waarmee hij drie keer landskampioen werd.

Het leverde Cillessen een transfer naar FC Barcelona op, maar daar verloor hij de concurrentiestrijd met Marc-André ter Stegen. In 2019 maakte de 63-voudig international voor zo'n 35 miljoen euro de overstap naar Valencia.

Cillessen speelde op het WK van 2014 en het EK van 2016, maar miste het afgelopen EK door een coronabesmetting. Onder bondscoach Louis van Gaal knokte hij zich na een periode vol blessures weer terug in Oranje.