Bij de wedstrijden in de Champions League krijgt de scheidsrechter vanaf dit seizoen hulp van semiautomatische buitenspeltechnologie. Eerder kondigde de FIFA al aan bij het WK in Qatar te gaan gebruikmaken van de technologie.

Met een sensor in de bal en speciale camera's die heel nauwkeurig bepalen waar de spelers zich bevinden, kan precies worden vastgesteld of er sprake is van buitenspel. Het systeem geeft een seintje als een speler in buitenspelpositie de bal ontvangt.

Na uitgebreide tests gaf de internationale spelregelcommissie IFAB eerder deze zomer toestemming om het systeem ook echt te gebruiken. Ook de UEFA wil gaan gebruikmaken van de technologie. Dat gebeurt volgende week woensdag voor het eerst. Dan speelt Real Madrid tegen Eintracht Frankfurt om de Europese Super Cup in Helsinki.

Ook tijdens het WK in Qatar zal de technologie aanwezig zijn, maakte de FIFA een maand geleden bekend. "Deze technologie is het resultaat van drie jaar onderzoeken en testen, om de landen, spelers en fans die later dit jaar naar Qatar gaan het beste te bieden", aldus FIFA-voorzitter Gianni Infantino.