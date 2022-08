Daniëlle van de Donk kan na een teleurstellend EK voor de Nederlandse voetbalsters wel een individuele prijs overhouden aan het toernooi. Haar winnende goal tijdens de met 3-2 gewonnen groepswedstrijd tegen Portugal is genomineerd voor het mooiste doelpunt van het EK.

Van de Donk schoot de bal vanaf de rand van het strafschopgebied strak in de kruising. De nummer 10 van Oranje was na de wedstrijd dolblij met de goal. "Ik denk niet dat ik ze vaker zo scoor."

Een panel voetbalexperts van de UEFA heeft tien doelpunten genomineerd. Fans kunnen via de website van de Europese bond hun stem uitbrengen.

Van Europees kampioen Engeland zijn vijf doelpunten genomineerd, waaronder de openingstreffer van Ella Toone in de finale op Wembley tegen Duitsland. De Engelse Alessia Russo en de Duitse Alexandra Popp zijn met twee doelpunten tussen de genomineerden.

Russo lijkt vooral kansrijk met haar weergaloze hakje in de halve finale tegen Zweden (4-0). Het panel van de UEFA zette die goal al bovenaan de lijst, gevolgd door de tweede treffer van Popp in de halve finale tegen Frankrijk (2-1). De goal van Van de Donk staat bij de experts op de derde plaats. Nu zijn de fans aan zet.

De Nederlandse voetbalsters bleven steken in de kwartfinales. Ze verloren in de verlenging van Frankrijk, dat scoorde via een penalty (0-1).

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van de genomineerde goal van Daniëlle van de Donk.