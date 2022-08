RKC Waalwijk heeft woensdag verrast door Zakaria Bakkali vast te leggen. De 26-jarige oud-aanvaller van PSV komt transfervrij over van Anderlecht en tekent voor twee seizoenen bij de Eredivisionist.

Bakkali maakte in 2013 als groot talent zijn debuut in de hoofdmacht van PSV, maar een grote doorbraak bleef uit. In de zomer van 2015 verkaste hij naar Valencia, dat hem in het seizoen 2017/2018 aan Deportivo La Coruña verhuurde.

De tweevoudig international van België werd vier jaar geleden opgepikt door Anderlecht. Hij begon sterk aan zijn periode bij de topclub, maar raakte gaandeweg op een zijspoor. Vorig seizoen kwam Bakkali helemaal niet in actie.

"Het talent van Zakaria staat buiten kijf en het is een belangrijke pijler binnen deze club om hiermee aan de slag te gaan", zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld. "Wij als RKC Waalwijk bieden hem graag deze kans en hij is erop gebrand om zijn kwaliteiten te laten zien."

Bakkali is de zevende nieuweling in de selectie van RKC-trainer Joseph Oosting, die eerder keeper Joey Kesting, verdediger Julian Lelieveld, middenvelders Patrick Vroegh en Kevin Felida en aanvallers Julen Lobete en Mika Biereth verwelkomde.

RKC, de nummer tien van vorig seizoen, begint de nieuwe Eredivisie-jaargang zaterdag met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.